Temperatura optimă a aerului condiţionat vara. La ce valoare setezi aparatul pentru economie la curent

Anual, în România se bate recordul la numărul de aparate de aer condiţionat vândute sau montate, însă există şi mulţi români care suferă din cauza utilizării excesive a unor astfel de aparate.

Canicula de peste vară a devenit un element care dă tot mai multe bătăi de cap românilor. Cei mai mulţi apelează în mod constant la ajutorul aparatului de aer condiţionat, însă utilizarea unui astfel de dispozitiv are şi dezavantaje.

Pe lângă că aparatul de aer condiţionat trebuie curăţat în mod constant, există şi pericolul apariţiei unor şocuri termice dacă aparatul de aer condiţionat este setat la o temperatură mult prea scăzută.

Temperatura optimă la care să setezi aerul condiţionat vara

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Specialiştii consideră că, vara, aparatul de aer condiţionat trebuie setat la o temperatură de circa 23-25 grade Celsius. Însă, pentru a se evita apariţia unui eventual şoc termic, se recomandă ca aparatul de aer condiţionat să fie setat la o temperatură cu cel mult 10 grade mai mică decât temperatura din exterior.

Concret, asta înseamnă, de exemplu, că, dacă afară sunt 35 de grade Celsius, aparatul de aer condiţionat la 25 de grade Celsius şi nu mai jos de acest de prag.

Ce se întâmplă dacă setezi temperatura prea mare sau prea mică

Setarea unei temperaturi prea ridicate sau prea scăzute pentru mediul ambiant afectează direct confortul termic, sănătatea și consumul de energie. De exemplu, dacă temperatura la care este setat aparatul de aer condiţionat este prea ridicată, apare disconfort, letargie, posibilă deshidratare, pot apărea stări de leşin, probleme respiratorii, dar şi o creştere semnificativă a consumului de energie.

Dacă temperatura setată la aparatul de aer condiţionat este prea scăzută, există pericolul apariţiei unui disconfort, există pericolul apariţiei unor frisoane, dar putem vorbi şi de agravarea durerilor reumatismale, hipotermie, slăbirea sistemului imunitar şi chiar suprasolicitarea sistemului, din punctul de vedere al consumului de energie.

Pornit tot timpul sau la nevoie? Care e varianta mai economică

În ceea ce priveşte perioadele de timp în care să folosim aparatul de aer condiţionat, specialiştii susţin că, cuvântul de ordine este "echilibru". Totuşi, ideal ar fi să pornim aparatul de aer condiţionat la nevoie, dar cu ajustarea temperaturii.

Din punctul de vedere al eficienţei se mizează pe ideea că ar fi mai bine să menţinem confortul prin creşterea temperaturii cu 4-6 grade Celsius, în loc să oprim des aparatul.