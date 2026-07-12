Livratorii fac faţă cu greu comenzilor, mai ales că preţurile în aplicaţii se reduc simţitor sâmbăta şi duminica. Scăderea consumului i-a determinat pe antreprenori să-şi regândească strategiile. Aşa se face că promoţiile au crescut vânzările de la sfârşit de săptămână cu până la 30%.

Acesta este efectul promoţiilor de weekend de la restaurante. Comenzile vin în şir, mai ales când preţurile scad. Astăzi la ora prânzului, în localurile din Capitală abia zăreai clienţi la mese, dar curierii nu se opreau din a prelua pachete. În top rămâne bineînţeles, shaorma.

Într-o locaţie din Capitală, în weekend, comenzile cresc cu aproximativ 30%. O lipie de pui costă aproximativ 40 de lei astăzi.

"Joi, vineri şi sâmbătă depăşesc cu mult celelalte zile ale săptămânii//taie// Lipia de pui este de departe produsul cel mai comandat, urmat de lipia de vită şi apoi celelalte produse tot de pui sunt în top 5.", spune Eric Bartha, specialist investiţii lanţ de şaormerii.

Articolul continuă după reclamă

Şi la burgeri găsim reduceri.

"În weekend avem la 30% combo-ul chicken jalapeno smash care conţine carnea de pui, brânza americană, maioneză picantă. Lumea când stă acasă îşi mai comandă. Oamenii nu sunt prezenţi în restaurant tot timpul.", explică Alexandru Noveţchi, manager de restaurant.

Iar dacă vorbim despre preparatele premium, sushi este în topul comenzilor de weekend, când românii se răsfaţă acasă cu un preparat altfel.

"În weekend oamenii se întâlnesc, oamenii fac reuniuni iar comenzile sunt mai mari. La anumite role sunt discounturi de 20%, în principiu cele mai vândute, iar pentru clienţii din categoria premium, discountul este mai mare. În weekend, încep comenzile de la prima oră.", precizează Lucica Sîrbu-Dumitrache, manager de restaurant.

Datele arată că anul trecut românii au preferat să comande mai multă mâncare acasă decât să iasă la restaurant.