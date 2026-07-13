"Urgent! Locuri de muncă, fără Bac!" - aşa sună multe dintre anunţurile de angajare din ultima lună. Salariu motivant, bonusuri de performanţă şi mese incluse. Cu asta încearcă să-i convingă patronii pe tinerii care au picat examenul maturităţii. Şi reuşesc. Mulţi îşi găsesc loc în HoReCa, logistică sau call center. Iar cine se visează "la înălţime", merge la Şcoala de însoţitor de bord.

Alessio a picat bacul la biologie. Acum face școala de însoțitori de bord și speră ca până la finalul verii să lucreze deja în aviație.

"De când eram copil mi-am dorit să intru în aviație! De când am zburat prima dată cu părinții mei. Sigur am nevoie și de ăla în viață mai încolo, pentru ce-mi doresc eu să fac", a mărturisit Alessio.

"Avem și dintre cei care au promovat Bacalaureatul și din cei care nu au promovat. Șansele lor, real vorbind, sunt egale. Cursul durează aproximativ 3 săptămâni. Sunt perioade în care sunt și trei interviuri pe săptămână", a precizat Daniel Răducu, trainer.

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Chef de muncă să fie. Platformele de recrutare lansează mereu anunțuri de angajare pentru cei fără diplomă, în tot mai multe domenii.

Un tânăr absolvent fără diplomă de Bacalaureat se poate angaja ca manipulant marfă. Salariul minim poate fi compensat cu orele suplimentare, dar și cu bonusul de loialitate dacă alege să rămână mai mult timp în companie.

"Pe lângă salariul fix pe care îl primesc lucrătorii din depozitul nostru, avem și bonuri de masă, dar și bonusuri de performanță. Trebuie să fie atent la detalii, atent la ce se întâmplă în echipa lui, să fie un team player, să aibă putere de muncă", a declarat Adriana Manu, director de marketing firmă de curierat.

Și în HoReCa sunt destule variante.

"Avem partea de salariu, tips și bonuri, ce se duce undeva în jur de 4.000 de lei. Masă asigurată în fiecare zi, transportul către casă. Nu sunt niște joburi unde să ai neapărat nevoie de studii superioare sau diplomă de BAC. Ajutor de ospătar, ajutor de bucătar, barman sau ajutor de barman și partea de hostess", a explicat Ionuț Păun, directorul de HR al unui lanț de restaurante.

"Să se uite la acele competențe specifice pe care le-ar putea dobândi. Fie învață o limbă străină fie își fac un anumit curs de calificare sau de certificare. Cu cât competențele tale sunt mai specifice, chiar dacă nu ai diplomă de Bacalaureat, șansele pentru un job cresc și salariul odată cu aceasta", recomandă Bogdan Badea, CEO platformă de recrutare.

Fără diplomă de bac, un lucrător comercial, are un salariu de până la 3.500 de lei pe lună, iar un meșter de mobilă undeva la 5.000 de lei pe lună.