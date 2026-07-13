A treia lună cu inflație de peste 10% în România. Rata anuală a scăzut la 10,42% în iunie, de la 10,85% în mai

Rata anuală a inflației a scăzut la 10,42% în luna iunie, de la 10,85% în luna mai, în contextul în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 12,29%, iar mărfurile alimentare cu 5,75%, se arată în datele publicate luni de Institutul Național de Statistică.

"Indicele preţurilor de consum în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026 a fost 100,06%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iunie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 10,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 - iunie 2026) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2024 - iunie 2025) a fost 9,8%", se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026 a fost 99,94%. Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2025 - iunie 2026) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2024 - iunie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

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Energia electrică, chiriile şi motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie

Energia electrică (+59,97%), chiriile (+43,29%) şi motorina (+28,16%) au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie, comparativ cu aceeaşi lună din 2025, în timp ce cartofii (-14,47%), fructele proaspete (-9,48%) şi mălaiul (-5,49%) s-au ieftinit cel mai mult, potrivit unei analize publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"În iunie 2026 inflaţia anuală scade uşor şi atinge pragul de 10,4%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,42%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se tot la servicii, 13,67%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,75%.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se cu 19,9%. Ouăle se află pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 13,66%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12,13%. Preţurile din grupa zahăr, produse zaharoase şi miere de albine au crescut cu 9,44%", se arată în analiza INS.

Potrivit sursei citate, creşteri semnificative se constată şi la la pâine, 8,19%, şi la carnea de vită cu 11,95%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,73%. În categoria băuturi alcoolice, preţul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 8,18%, iar cel al vinului cu 6,60%. Alte majorări importante ale tarifelor se constată şi la peştele proaspăt (7,73%), la ulei (5,92%), la citrice (4,45%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,83%.

Există şi reduceri de preţ în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi cartofi (-14,47%), fasole boabe şi alte leguminoase (-2,87%), făină (-4,20%), mălai (-5,49%) şi unt, care şi-a diminuat tariful cu doar 0,16%. Fructele proaspete sunt şi ele în scădere de preţ (-9,48%).

"Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iunie continuă să se menţină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 59,97%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, şi anume la benzină, cu 22,74%, şi la motorină, cu 28,16%.

Energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărţile, ziarele, revistele cu 10,76%, detergenţii cu 9,41%, tutunul şi ţigările cu 6,81%. Nu în ultimul rând, şi medicamentele şi-au majorat preţurile în iunie cu 4,30%, iar articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 6,96%. În perioada iunie 2026 - iunie 2025, preţul gazelor a crescut cu 4,70%", se menţionează în analiză.

În categoria serviciilor, potrivit analizei, cele mai mari creşteri de preţuri în iunie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,29%, urmate tarifele la apă, canal şi salubritate cu 16,10%, reparaţii auto cu 14,58%, igienă şi cosmetică, cu 14,24%.

Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte, 14,55%. În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,69%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 8,94%, iar cel rutier cu 13,06%.

Singura scădere de preţ în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat faţă de anul anterior, la perioadă, cu 7,31%, însă s-au majorat cu 2,7% comparativ cu luna mai 2026. Tarifele serviciilor poştale, care îşi reduseseră cotele în lunile anterioare, în iunie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,27%.