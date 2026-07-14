"Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc". Ce spune Nicușor Dan despre scenariul alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan spune că nu exclude complet posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, însă subliniază că nu își dorește un astfel de scenariu. În opinia sa, această variantă este puțin probabilă în prezent, deoarece un nou scrutin nu ar schimba semnificativ configurația Parlamentului, potrivit News.ro.

"Blocajul nu e la numele prim-ministrului". Nicușor Dan spune unde s-au împotmolit negocierile pentru Guvern - Hepta

Nicuşor Dan a fost întrebat la Ştirile Pro TV dacă va declanşa alegerile anticipate în cazul în care partidele nu vor ajunge la o înţelegere pentru formarea unui nou guvern.

"S-a discutat extrem, extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc şi cred că este foarte puţin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situaţia asta, plus încă trei, patru luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele şi după aceea o să îi rugăm să guverneze împreună", a afirmat preşedintele României.

Întrebat care ar fi condiţiile excepţionale care ar duce la alegeri anticipate, Nicuşor Dan a răspuns: "Un blocaj prelungit mult timp, fără speranţe de rezolvare. Eu cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament".

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Nicuşor Dan: Blocajul nu este la numele Premierului

Acesta a fost întrebat dacă există scenarii care ar putea fi îmbrăţişate de toţi liderii politici pentru depăşirea acestui blocaj politic şi formarea unui nou guvern.

"Blocajul nu este la numele prim-ministrului. Blocajul este la componenţa guvernului, pentru că sunt partide care spun nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo. Şi sunt alte partide care spun nu vrem să votăm dacă alţii sunt acolo. Şi asta înseamnă că pui una lângă alta afirmaţiile astea, ajungi la concluzia că nu se poate fără să poţi să fii şi cu unii, şi cu alţii. Dacă nu eşti şi cu unii, şi cu alţii, nu ai majoritate. Deci aici este un blocaj, ca să-i spun aşa, logic, care necesită o flexibilizare a poziţiei", a afirmat preşedintele României.

El a explicat de ce este greu să fie pusă în practică propunerea cu guverne minoritare până la alegerile parlamentare.

"Experienţa ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prind alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Şi atunci esenţa discuţiei a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii, vrem să fim primii. Şi din dilema asta nu s-a ieşit, cel puţin până acum", a mai transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că guvernul tehnocrat pe care l-a propus a fost o soluţie care ar fi stat în picioare.

"Eu aş fi fost foarte fericit cu guvernul tehnocrat pe care l-am propus, ţinând cont de toate constrângerile logice pe care partidele le-au afirmat, mie mi s-a părut soluţia logică. Acum, privind retrospectiv mi se pare o soluţie care ar fi stat în picioare. O să vedem", a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă el crede că în toamnă vom avea un guvern, Nicuşor Dan a răspuns: "Eu sper, pentru că tot timpul în politică trebuie să faci ce vor cetăţenii de la tine şi în momentul ăsta cetăţenii vor să termine incertitudinea. Deci şi partidele sunt obligate să discute între ele astfel încât să termine această stare de incertitudine".

Liderii fostei coaliţii de guvernare au discutat luni cu preşedintele Nicuşor Dan în vederea armonizării poziţiilor şi desmenării unui premier, însă, potrivit liderului PSD, Sorin Grindeanu, nu s-a hotărât nicio soluţie în urma întâlnirii.