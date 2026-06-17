Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă

De la 1 iulie, vechimea în muncă se scumpeşte. Şi nu cu câţiva lei, ci cu câteva sute.

Mai exact cu 800. Majorarea salariului minim brut de la 1 iulie aduce automat şi o creștere a contribuției pentru completarea stagiului de cotizare.

Spre exemplu, dacă acum, 1 an de vechime este echivalent cu 12.150 de lei, peste două săptămâni va ajunge la aproape 13.000 de lei. Există însă şi limite: nu oricine poate cumpăra şi nu oricât.

Măsura îi vizează pe cei care nu au suficienți ani de contribuție și vor să îndeplinească condițiile necesare pentru pensionare. Iar limita maximă este de 6 ani. Aşadar, cine vrea să iasă la pensie înainte de termen mai are are la dispoziţie doar două săptămâni să îşi cumpere anii... mai ieftin.