Aproape jumătate de ţară se află sub cod galben şi portocaliu de caniculă. Dacă pentru zonele urbane nu e tocmai o vreme bună, să ştiţi că pe litoral găsiţi fix ce aveţi nevoie. Soare, mare şi distracţie! Peste 140.000 de turişti sunt aşteptaţi în acest sfărşit de săptămână la mare. Unii rămân chiar şi peste weekend. Poate chiar şi câteva zile în plus.

Primul weekend de august vine cu preţuri de iulie pe litoral. Cât costă un sejur de 5 nopţi

Primul weekend din august vine cu vreme perfectă pe litoral, 29 de grade Celsius în termometre, iar apa mării are în jur de 21 de grade. Gradul de ocupare în staţiunile de la mare este de 95%, aşadar mai sunt câteva camere libere.

Care sunt preţurile pe litoral

Reprezentanţii din turism spun că deşi august reprezintă vârful sezonului estival multe hoteluri au păstrat tarifele din iulie. În Eforie Nord, un sejur de 5 nopţi pentru două persoane la un hotel de 2 stele costă de la 1.000 de lei, fără masă. Pentru acelaşi sejur, dar la un hotel de 4 stele preţul ajunge la 6.500. În Mamaia, ofertele pornesc de la 1.380 de lei pentru 5 nopţi, iar în Jupiter de la 1.200 de lei.

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Cei care aleg pachetele all inclusive sau ultra all inclusive trebuie să scoată din buzunar în jur de 7.800 de lei în Mamaia şi Eforie, iar în Neptun preţul ajunge şi la 8.000 de lei. cele mai aglomerate staţiuni sunt Eforie Nord, Mamaia şi Costineşti.