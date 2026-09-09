Câți bani în plus la pensie primesc românii pentru anii de facultate

Anii de facultate contează la calculul pensiei. Nu sunt ani contributivi și nu pot completa stagiul minim de 15 ani cerut de lege, însă pot adăuga câteva zeci de lei pe lună.

Anii de facultate pot aduce câteva zeci de lei în plus la pensie. Studiile universitare finalizate la zi cu diplomă sunt considerate perioade complementare stagiului de cotizare.

Pentru fiecare an de facultate se acordă în acest moment în jur de un sfert de punct, ceea ce la valoarea punctului de referință din 2026 înseamnă undeva la 20 de lei pe lună pentru fiecare an de facultate.

Asta înseamnă că pentru trei ani de facultate vom avea în plus la pensie în jur de 60 de lei, iar pentru cinci ani undeva pe la 100 de lei. În schimb, cei care au lucrat în timpul facultății și și-au plătit contribuțiile, au deja considerată acea perioadă contributivă.

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