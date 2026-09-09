A evadat de acasă, dar libertatea n-a fost chiar pe gustul lui. Un papagal de aproape 80 de centimetri şi 2 kilograme, unul cu totul şi cu totul exotic, s-a cocoţat într-un copac din faţa locuinţei şi l-a forţat pe proprietarul său să ceară ajutor la 112.

Pompierii din Tulcea au venit cu autoscară, au negociat puţin cu înaripatul şi, după câteva manevre, l-au adus cu picioarele pe pământ. Şi bine au făcut. Papagalul valorează în jur de 13 mii de lei. Aşa că, după o asemenea aventură, probabil urmează şi nişte reguli noi de zbor.