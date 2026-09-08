Vremea de mâine 9 septembrie. Temperaturi aproape de îngheţ la noapte. Unde vor fi apoi 35 de grade

Vara nu se dă dusă nici la început de septembrie. Temperaturile continuă să crească, iar în vestul ţării vor ajunge până la 35 de grade, cu caniculă izolat în Câmpia de Vest. În Bucureşti sunt aşteptate aproximativ 30 de grade, în timp ce la munte rafalele vor atinge 60 km/h. Pe litoral, vremea rămâne frumoasă, cu maxime de până la 26 de grade.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 9 septembrie în ţară

Valorile termice diurne vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat caniculară în Câmpia de Vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul intervalului în vestul țării vor fi înnorări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări (viteze în general de 40...45 km/h) pe arii restrânse în Banat și Moldova, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură (cu rafale de 50...60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 23...24 de grade pe litoral și 34...35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5...7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Noaptea, izolat, va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 9 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 12...15 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade.

Vremea de mâine 9 septembrie la munte

Valorile termice diurne vor continua să crească ușor în cea mai mare parte a zonei montane. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări la altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură (cu rafale de 50...60 km/h).

Hartă meteo zona montană

Vremea de mâine 9 septembrie la mare

Vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 18 și 20 de grade. La începutul intervalului, vor fi condiții de ceață.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade.