Satul în care o gospodărie cu 2 case se vinde la 15.800 €. Se află la 10 km de oraş

O proprietate cu două case şi teren este scoasă la vânzare pentru 15.800 de euro. Gospodăria se află în satul Rocevac din Serbia, la aproximativ 10 kilometri de oraşul Svilajnac.

Gospodăria are curent electric, iar alimentarea cu apă se face direct de la un izvor. În curte există și un puț. Satul este asfaltat și are magazine, precum și o școală primară. Pentru celelalte servicii și facilități, localnicii merg în localitățile din apropiere.

Cele două case le oferă viitorilor proprietari mai multe posibilități de amenajare și utilizare a proprietății. Gospodăria poate fi folosită atât pentru locuit, cât și ca proprietate de vacanță.

La aproximativ 10 kilometri de Svilajnac, proprietatea le poate oferi viitorilor locatari liniștea unei vieți la țară, fără izolarea specifică zonelor rurale mai îndepărtate. Orașul este suficient de aproape pentru acces rapid la serviciile și facilitățile de zi cu zi, în timp ce satul păstrează ritmul mai liniștit al vieții rurale.

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Potrivit presei de la Belgrad, prețul pentru întreaga proprietate, cu cele două case și teren, este de 15.800 de euro. Vânzătorul mai precizează că prețul este fix.