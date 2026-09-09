Suntem deja la mijlocul săptămânii şi nu putem să nu ne gândim la trafic. Iar asta pentru că petrecem foarte, dar foarte mult timp înţepeniţi la volan. România se află printre ţările din Uniunea Europeană unde drumul până la serviciu durează cel mai mult.

În România, durata medie a navetei ajunge la 53 de minute. Este același timp înregistrat și în Țările de Jos, însă asemanările se opresc aici. În Țările de Jos, angajații petrec mai bine de 63 de kilometri pentru a ajunge la serviciu. Distanțele sunt lungi, însă infrastructura dezvoltată și viteza de deplasare permit ca acestea să fie parcurse într-un timp comparabil cu cel înregistrat în România.

70 de minute pentru 17 kilometri

La noi, același timp este însă asociat cu distanțe mult mai mici. Cele mai mari probleme sunt în zona București, Ilfov. Deși distanța dus-înturs este de doar 17 kilometri, angajații au nevoie de mai bine de 70 de minute pentru a ajunge la serviciu.

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Datele mai arată că europenii petrec în medie 48 de minute pe zi. Acest clasament este condus de Belgia cu o medie de 60 de minute pe zi. Și tot în Belgia sunt angajați care parcurg mai bine de 120 de kilometri pe zi. La polul opus se află Italia și Slovenia, unde timpul mediu petrecut pe drum este de aproximativ 35 de minute.