Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează"

Un fermier din Matca, județul Galați, a ajuns să dea pe gratis castraveții din solar, după ce prețul la care îi poate vinde a scăzut la doar 30 de bani pe kilogram. Producătorul spune, într-un mesaj pe TikTok, că numai recoltarea îl costă aproximativ 50 de bani pe kilogram, astfel că ajunge să piardă bani pentru fiecare ladă vândută.

În comuna Matca, unul dintre cele mai importante bazine legumicole din România, un fermier a luat o decizie neobișnuită: oferă castraveții gratis, direct din solar. Diego Dragomir spune că este deja a treia oară când trebuie să recolteze castraveții, însă prețul primit de la cumpărători a ajuns atât de mic încât munca nu mai este rentabilă.

"Mă rumesc Dragomir Diego, sunt din comuna Matca, judeţul Galaţi, cel mai mare bazin legumicol din România. Și ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care-i vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg, castraveți nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, adică la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești.

Cu 10 zile în urmă, i-am dat cu 1 leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și pe 7 septembrie, sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă. Și înțelegeți foarte bine. 0,30 de bani.

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Vreau să veniți dumneavoastră, să-i culegeți aici. Nu-i vrăjeală, nu-i nimic. Deci sunt foarte, foarte serios. Pentru că, pe mine mă costă vreo 50 de bani costul de a-i culege, cu saci, cu oameni și cu tot ceea ce fac. La 30 de bani, trebuie să mai aduc bani de acasă".

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Așa că fermierul a decis să-i lase pe oameni să vină direct în solar și să-și culeagă singuri castraveții. Există însă şi o condiţie.

"Vreau să veniți și culegeți, care sunteţi pe zona Matca, Tecuci, Focșani, poate zona Galatului. Cu o condiție. Și eu vă trimit locația pentru cei interesați cu adevărat. Vreau să aveți bun simț și să aveți respect. (...) Nu vreau să faceţi harcea-parcea pe aici. Nu trebuie să smulgeți castravetele, să mi-l faceți numai frunze și să-l stricați. Eu vreau să-l duc până în octombrie, în ideea că poate îmi recuperez măcar banii mei. Că am băgat câteva sute de milioane aici. Măcar să-mi recuperez banii.

Deci să aveți un minim de bun simț și respect. Veniți și-i culegeți, cât vreți, 100, 2, 3 de kg. Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i revindeți, puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează ce faceți.

Pentru mine nu se mai rentează ca să pot să-i muncesc la ora actuală. Deci nu iese nicio vrăjeală, nu-i nimic regizat.

Oferi castraveți, veniți și-i culegeți dumneavoastră în comuna Matca, luați legătura cu mine și vă trimit o locație exact unde este solarul. Eventual poate vin și eu. Să veniți, cu saci cu ce trebuie și culegeți dumneavoastră", este mesajul publicat de fermier pe TikTok.