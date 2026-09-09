Rivalul McDonald’s din Ungaria vine în România. Clienții se pun la coadă de la 1:30 noaptea pentru un burger

Cel mai mare lanț de burgeri din Ungaria, Simon's Burger, deschide primul restaurant în România.

Primul restaurant se deschide oficial pe 12 septembrie la Cluj-Napoca, iar primii 1.000 de clienți vor primi gratuit și un cheeseburger, a anunțat compania, potrivit Economica.net.

Simon’s Burger este rivalul McDonald’s și Burger King în Ungaria. Ideea i-a venit lui Toth Simon, care a gustat în SUA burgeri "smashed" și și-a dorit să-i aducă și acasă. Investiția în primul restaurant a fost de 25.000 de euro în 2022. În prezent, grupul operează peste 30 de restaurante în trei țări.

Clienții stau ore în șir la cozi pentru un burger

La ultimul restaurant deschis în Ungaria au venit peste 1.000 de clienți și s-a stat la coadă trei ore. Primul client s-a plasat în fața restaurantului încă de la 1.30 noaptea.

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Planurile de extindere în România prevăd un lanț de 25 de restaurante în următorii ani, potrivit informațiilor transmise de companie.