Miss Austria 2024 a murit neaşteptat la 22 de ani: "Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme"

Miss Austria 2024 a murit neașteptat la vârsta de 22 de ani. Tânăra se confrunta încă din copilărie cu probleme cardiace și trecuse de-a lungul vieții prin șapte operații la inimă. Familia, prietenii și colegii din lumea concursurilor de frumusețe îi aduc acum un ultim omagiu.

Luciei Sisic, "Miss Austria 2024", s-a stins din viaţă neașteptat la doar 22 de ani. Tânăra se luptase întreaga viață cu probleme cardiace și trecuse prin nu mai puțin de șapte operații. Acum, familia, prietenii și colegii își iau rămas-bun de la regina frumuseții.

„Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme și pentru totdeauna”, a scris pe Facebook Miroslav Piplica, un prieten al familiei. În mesajul său emoționant, acesta spune că tânăra va rămâne în memoria celor care au cunoscut-o nu doar prin frumusețea sa deosebită, ci mai ales prin bunătatea și căldura ei.

„Lucia a fost o fată de o frumusețe extraordinară, dar, înainte de toate, o tânără al cărei zâmbet, a cărei bunătate și căldură au lăsat o impresie de neuitat în inimile celor care au cunoscut-o”, se arată în mesaj.

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Lucia Sisic ar fi suferit de probleme cardiace încă din copilărie. De-a lungul vieții, a trecut prin șapte intervenții chirurgicale la inimă.

Cea mai recentă operație a avut loc chiar iarna trecută

După intervenție, tânăra și-a exprimat pe Instagram ușurarea și bucuria că operația fusese un succes.

În ciuda problemelor de sănătate, Sisic și-a îndeplinit cel mai mare vis: în 2024 a fost încoronată „Miss Austria”. După victoria ei nu au mai fost organizate alte concursuri, astfel că a rămas până de curând deținătoarea titlului de regină a frumuseții din Austria.

Ultima dată a publicat fotografii cu ea pe Instagram pe 12 august. Organizația Miss Austria, „Mission Austria”, a reacționat la rândul său cu profundă tristețe după moartea tinerei de 22 de ani: „Lucia va rămâne în amintirea noastră ca o tânără minunată. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familia ei, prietenii ei și toți cei apropiați în aceste momente dificile. Dragă Lucia, vei rămâne mereu parte din familia noastră Miss Austria.”

Mesaje emoționante de rămas-bun

Numeroase persoane care au cunoscut-o și-au luat rămas-bun de la Lucia Sisic, potrivit Krone. Christopher Dengg, „Mister Austria 2024”, a scris la o postare publicată de „Mission Austria”: „Odihnește-te în pace, dragă Lucia! Sincere condoleanțe întregii familii! Vei rămâne în inimile noastre prin firea ta iubitoare și grijulie.”

Petra Melcher, cântăreață de muzică pop din Villach cunoscută sub numele „Adriana”, a comentat, la rândul ei:„Sincere condoleanțe! Odihnește-te în pace, dragă Lucia!”