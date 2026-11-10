Ce facem atunci când un magazin online ne spune că a mai rămas un singur produs pe stoc? Sau că alte 60 de persoane se uită la aceeaşi pereche de cizme? Evident, ne grăbim să cumpărăm! Iar dacă vedem o reducere de 70% avem impresia că ratăm o super ocazie dacă nu profităm pe loc. Şi sunt doar câteva dintre trucurile prin care magazinele și platformele online ne împing să cumpărăm chiar şi ce nu avem nevoie. Acum, însă, Uniunea Europeană vrea să interzică astfel de capcane. Mai multe astfel de practici comerciale sunt pe lista neagră.

Vom avea parte de un proces mai transparent atunci când cumpărăm online sau ne abonăm la anumite platforme. Este vorba despre un regulament european, pentru că probabil de multe ori ați întâlnit atunci când faceți cumpărături.

Practici de genul mai sunt doar două produse disponibile sau alte zece persoane se uită la acest articol.Trebuie să știți că sunt mesaje false iar comercianții ar putea fi amendați de acum încolo. Este un regulament al Uniunii Europene care va fi pus în dezbatere și va fi ulterior votat de Parlamentul European și de statele membre.

Trucurile psihologice prin care magazinele online ne iau banii

Așadar mai avem puțin de așteptat. Nu vom mai avea parte de reduceri false, dacă va intra în vigoare, de articole adăugate în coș automat. Și totodată vor fi sancționați și cei care ne introduc taxe ascunse pe care le vedem abia atunci când facem plata la final, când cumpărăm online.

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Și abonamentele vor avea modificări, în sensul în care dacă vom avea o perioadă gratis, vom fi notificați, vor fi obligați să ne notifice în momentul în care ne vor taxa pentru un anumit abonament online și totodată dacă vom vrea să ne dezabonăm, trebuie să fie un proces mai simplu, la fel cum a fost și cel în care ne-am abonat, un buton clar în acest sens.

Și minorii vor fi mai protejați când vine vorba de jocurile online, nu vor mai putea cumpăra recompense online în jocurile preferate. Vă reamintesc că mai avem puțin de așteptat până se intre în vigoare aceste reguli pentru că trebuie votate.