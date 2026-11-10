Iarna pare că nu mai are răbdare, dar odată cu ea vine şi pericolul de pe trasee. Un turist s-a rătăcit în masivul Parâng şi numai intervenţia rapidă a salvamontiştilor a făcut ca totul să se termine bine. Zăpada nu a lipsit nici de la Rânca, iar şoselele au fost acoperite rapid de un strat generos de omăt.

În ultima lună de toamnă, iarna pare că nu mai are răbdare şi începe uşor să-şi intre în drepturi. La munte stratul de zăpadă este generos, însă şi riscurile sunt pe măsură. Salvamontiştii hunedoreni nu au avut parte de linişte după ce un turist s-a rătăcit în Masivul Parâng.

"A greşit total direcţia, s-a abătut undeva în vale, era cât pe ce să ajungă pe o vale sălbatică care ar fi însemnat ore bune, probabil mâine dimineaţă, pe zi, dacă am fi ajuns, însă băieţii au mărit ritmul, au ajuns, l-au găsit, s-au întors înapoi cu el la Cârja, după care a fost condus la punctul Salvamont", spune Ovidiu Bodea, şef serviciul Public Judeţen Salvamont Hunedoara.

Ninsoarea nu a lipsit nici de la Straja, fulgii de nea au albit staţiunea din Masivul Vâlcan.

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"Era toamnă când am plecat acum două ore şi surpriza surprizelor, straie albe, straie noi avem. Superb!", spun oamenii.

Şi la Rânca zăpada a acoperit şoselele, iar traficul a fost îngreunat.