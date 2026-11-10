Este război total în PNL. Ilie Bolojan vrea să-i tragă la răspundere pe foștii lideri ai partidului, care, portrivit acestuia, ar fi îngropat PNL-ul în datorii. Nicolae Ciucă, Lucian Bode și Rareș Bogdan ar putea ajunge în instanță, iar scandalul adâncește ruptura dintre liberali.

Vorbim despre un conflict între actuala şi fosta conducere a PNL. Asta în contextul în care datoriile acumulate de PNL se ridică, spun unele surse politice, la aproape 22 de milioane de euro. Este vorba despre datorii restante din 2020, din anul campaniei pentru alegerile locale, dar şi din campaniile electorale din 2024.

Contractele prevăd penalităţi între 0,5% şi 1%

Ilie Bolojan şi liderii din actuala conducere a partidului îi consideră responsibili pentru acumularea acestor datorii pe liderii din fosta conducere, în principal pe Lucian Bode (fostul secretar general), dar şi pe Nicolae Ciucă (fostul preşedinte). Liberalii au decis acum să se îndrepte în instanţă împotriva fostei conduceri. Vor iniţia demersuri în justiţie pentru a-i obliga pe foştii lideri să susţină aceste sume. Surse din conducerea PNL susţin că aceste datorii ar fi cauzate de contractele defavorabile semnate împotriva statutului partidului, contracte care prevăd penalităţi între 0,5% şi 1% pe zi în cazul întârzierilor. Acesta ar fi şi motivul pentru care s-a ajuns la această sumă uriaşă.

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În altă ordine de idei, liberalii au anunţat că vor demara negocierile pentru fuziunea prin absorţie cu partidul Forţa Dreptei, partid înfiinţat de Ludovic Orban în 2021. De asemenea, Ilie Bolojan spunea că începe negocierile cu USR pentru formarea unui pol de modernizare, o alianţă a dreptei unite pentru 2028. Această alianţă ar avea drept scop atingerea a peste 30% din voturi la alegerile parlamentare din 2028.