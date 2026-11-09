Anunț surpriză de la meteorologi: sfârșitul acestei săptămâni ar putea aduce primele ninsori în zonele joase din centrul țării, deci nu doar la munte. De asemenea, estimările arată că un vortex polar va lovi țara noastră chiar în preajma Crăciunului și va aduce frig și ninsori.

Luna noiembrie va fi marcată de temperaturi ceva mai mari decât cele normale pentru această perioadă, dar și de episoade de iarnă. La fel va fi și în luna decembrie, când, de sărbători, am putea avea, în sfârșit, un strat consistent de zăpadă, potrivit celor mai recente estimări ale Administrației Naționale de Meteorologie.

Potrivit directorului de prognoză meteorologică în cadrul ANM, Florinela Georgescu, există posibilitatea ca în perioada sărbătorilor de iarnă stratul de zăpadă să fie prezent nu doar în zona montană, ci și în zonele joase, în condițiile în care estimările sezoniere indică temperaturi medii peste normalul perioadei, dar și posibile episoade de frig și ninsori consistente.

Un vortex polar va lovi țara noastră chiar în preajma Crăciunului și va aduce frig și ninsori. În schimb, situația se va schimba după Revelion.

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Deși e încă devreme pentru o astfel de prognoză, meteorologii spun că ianuarie și februarie vor fi ușor mai calde decât în mod normal. În ianuarie, estimările indică temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul climatologic, dar și posibilitatea unor precipitații excedentare în vestul, nordul și centrul țării.