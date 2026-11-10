O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală

O casă cu mansardă şi teren de 1.050 de metri pătraţi a fost scoasă la vânzare pentru 25.000 de euro într-un sat aflat la o oră şi jumătate distanţă de mers cu maşina de Capitală. Proprietatea dispune de apă curentă şi fântână, însă preţul vine şi cu un dezavantaj important.

O casă cu mansardă şi teren de 1.050 mp se vinde cu 25.000 de euro în localitatea Bikic Dol - Prodaja nekretnina - Vojvodina | Facebook

Oferta a fost publicată pe un grup de Facebook destinat vânzărilor imobiliare din Voivodina, potrivit Blic. Casa se află în localitatea Bikic Dol, din comuna Sid, şi are o suprafaţă de 71 mp, la care se adaugă şi o mansardă.

Proprietatea ar putea atrage cumpărătorii care îşi doresc o locuinţă în afara oraşului, cu o curte generoasă şi spaţiu pentru grădinărit. Totuşi, cei interesaţi trebuie să ia în calcul nu doar suma cerută de vânzător, ci şi costurile necesare amenajării şi racordării casei la utilităţi.

Ce oferă casa de 25.000 de euro şi cât de mare este terenul

Principalul avantaj al proprietăţii îl reprezintă terenul de 1.050 mp, echivalentul a 10,5 ari. Suprafaţa oferă posibilitatea amenajării unei curţi spaţioase, în funcţie de preferinţele viitorului proprietar.

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Este important de menţionat că suprafaţa menţionată în anunţ reprezintă întregul teren, inclusiv zona ocupată de construcţie, şi nu trebuie confundată cu suprafaţa liberă a curţii.

Din fotografiile prezentate în anunţ reiese că locuinţa are o faţadă deschisă la culoare, acoperiş înclinat şi balcon la nivelul superior. În jurul casei se întinde o suprafaţă acoperită cu iarbă, în timp ce imaginile din interior prezintă o scară, un hol şi mai multe încăperi care nu sunt complet amenajate.

Vânzătorul precizează că imobilul are 71 mp şi dispune de mansardă. Nu este însă clar dacă suprafaţa declarată include şi nivelul superior.

Casa nu are curent electric şi necesită investiţii suplimentare

Unul dintre cele mai importante detalii ale anunţului este lipsa racordării la reţeaua de electricitate. Potrivit vânzătorului, casa nu beneficiază în prezent de branşament electric, ceea ce înseamnă că viitorul proprietar va trebui să suporte costurile eventuale pentru conectarea la reţea.

În anunţ nu sunt precizate nici suma necesară pentru această operaţiune, nici durata estimată a lucrărilor. Prin urmare, cumpărătorii nu pot stabili doar pe baza informaţiilor publicate cât ar costa, în total, pregătirea casei pentru a fi locuită.

De asemenea, vânzătorul recunoaşte că locuinţa necesită lucrări de renovare. Deşi fotografiile oferă o imagine generală asupra stării camerelor, acestea nu permit evaluarea exactă a intervenţiilor necesare.

Suma de 25.000 de euro reprezintă exclusiv preţul cerut pentru proprietate, nu şi bugetul total de care ar avea nevoie cumpărătorul pentru a transforma imobilul în acasă.

Proprietatea dispune de apă curentă şi fântână în curte

În ciuda lipsei curentului electric, proprietatea beneficiază de alte două facilităţi menţionate în anunţ: alimentare cu apă de la reţeaua publică şi fântână.

Acestea ar putea reprezenta un avantaj pentru persoanele care îşi doresc o grădină sau intenţionează să cultive legume şi alte plante pe terenul din jurul casei.

Totuşi, anunţul nu oferă informaţii despre starea actuală a fântânii, debitul acesteia sau calitatea apei. Prin urmare, aceste aspecte ar trebui verificate direct de potenţialii cumpărători.

Ce trebuie să verifice cei interesaţi înainte de a cumpăra casa

Potrivit anunţului, proprietatea are un singur titular, dreptul de proprietate fiind declarat în cotă de 1/1. Cei interesaţi de achiziţie ar trebui să clarifice suprafaţa exactă a locuinţei, inclusiv situaţia cu mansarda, să verifice documentaţia proprietăţii şi să afle în ce condiţii poate fi realizată racordarea la electricitate.

La acestea se adaugă evaluarea costurilor pentru lucrările de renovare şi amenajare, care ar putea modifica semnificativ bugetul final.

Casa din Bikic Dol reprezintă o ofertă bună pentru cumpărătorii care pun preţ pe suprafaţa terenului şi sunt dispuşi să investească în modernizarea proprietăţii. Tot aici, pot porni o mică afacere folosind terenul pentru cultivarea legumelor şi fructelor, sau chiar o fermă de animale.