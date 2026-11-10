Accident pe autostradă în Bulgaria: 12 morţi şi un român printre răniţi. Peste 70 de maşini s-au ciocnit

Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa marţi în două accidente în lanţ care au avut loc pe o autostradă din Bulgaria, a declarat pentru agenţia de presă BTA guvernatorul regiunii Iambol, din sud-vestul ţării. Potrivit primelor informaţii, un român a fost rănit, fiind internat la spitalul din Burgas.

Anterior, guvernatorul Georghi Cealakov a estimat că aproximativ 70 de vehicule au fost implicate în incidente. Patru persoane, care au suferit răni grave, au fost internate la un spital din oraşul Iambol, a precizat pentru BTA directorul adjunct al unităţii medicale. Alte opt persoane au fost transportate cu ambulanţa la un spital din oraşul Sliven.

Conform Ministerului de Interne, vizibilitatea era redusă din cauza ceţii dense. Galin Kostov, directorul Administraţiei Regionale de Drumuri, a menţionat, de asemenea, carosabilul umed şi viteza neadaptată la condiţiile de drum. El a adăugat că autostrada va rămâne închisă până la îndepărtarea tuturor vehiculelor implicate.

Primul apel a fost primit la ora 07:10. Poliţia, pompierii şi echipajele de ambulanţă au fost trimise imediat la faţa locului, iar administraţia regională din Iambol a convocat echipa de intervenţie în caz de criză, a declarat Cealakov. Au fost mobilizate ambulanţe din regiunile Iambol, Sliven şi Burgas, iar spitalele din Iambol şi Sliven au fost pregătite să preia victimele.

Articolul continuă după reclamă

Unele vehicule s-au răsturnat sau au fost strivite, a precizat Cealakov. Echipele de intervenţie au fost nevoite să îndepărteze secţiuni din parapetul de protecţie pentru a ajunge la persoanele rănite, iar ceaţa a făcut imposibilă evacuarea pe calea aerului, cu elicopterul. El a menţionat că nu au existat semnalări privind vehicule care să fi luat foc.

Secretarul general interimar al Ministerului de Interne, comisarul-şef Liubomir Nikolov, şi ministrul adjunct de interne, Kaloian Kaloianov, s-au deplasat la locul incidentului, la ordinul ministrului de interne Ivan Demerdjiev, a transmis ministerul.

Un român a fost rănit

Un român a fost rănit în accidentul rutier care a avut loc marţi în Bulgaria şi primeşte îngrijiri medicale, a transmis pe X ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

"Transmitem profundele condoleanţe în urma tragicului accident pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile lor şi toţi cei afectaţi de această tragedie. Le dorim celor răniţi recuperare completă şi grabnică. Un cetăţean român este, de asemenea, printre cei răniţi şi primeşte îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să acorde ajutor", a scris şeful diplomaţiei române, pe platforma X.