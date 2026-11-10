România se pregăteşte pentru o iarnă complicată. Apelul ministrului Energiei

Iarna care va veni va fi complicată, şi are la bază elemente ce provin din zona noastră, dar şi tributare unor activităţi din afara României, principalul element care ne preocupă fiind traversarea acestei ierni, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă la o conferinţă pe teme de energie.

"Suntem în situaţia în care, într-adevăr, avem o iarnă complicată pe care o aşteptăm să vină. Şi această iarnă complicată are la bază o serie de elemente care provin din zona noastră, din România, altele sunt tributare unor activităţi din afara României. Practic, suntem în situaţia de a găsi soluţii şi a traversa această iarnă, fiind elementul numărul unu care ne preocupă în momentul de faţă", a spus Chisăliţă, la a VIII-a ediţie a Romanian International Energy Conference (RIEC 2026), organizată de Federaţia Patronală a Energiei (FPE).

România are nevoie de mai multă producţie de energie

El a reiterat că o altă preocupare este legată de evoluţiile care există la nivel internaţional şi regional, inclusiv evoluţiile preţurilor.

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"Cred că este foarte important să înţelegem că avem nevoie de mai multă producţie de energie. Vorbim de energie electrică, vorbim de gaze naturale. Această producţie vine să asigure cererea de energie şi de aici şi evoluţiile în ceea ce priveşte preţurile pe această piaţă.

Cred că este foarte important ca tot ceea ce facem, într-un final, să se regăsească la nivelul modului în care persoanele, familiile din România îşi desfăşoară activitatea. Până la urmă, la nivelul unei persoane este foarte important să existe energie, să existe această continuitate în alimentarea cu energie, dar să existe şi o suportabilitate a preţului", a subliniat ministrul Energiei.

Apel către firme

De asemenea, a adăugat el, un element foarte important pe care ministerul îl are în vedere şi, în acelaşi timp o reală provocare, priveşte societăţile comerciale, fiind foarte important să se vină cu măsuri care să permită continuitatea funcţionării lor.

"Toate aceste elemente sunt în momentul de faţă în atenţia noastră. Avem întâlniri atât în zona interguvernamentală, dar şi cu participanţi de piaţă, tocmai pentru a identifica acele măsuri pe care putem să le aplicăm. Sunt cele mai bune măsuri, ţinând seama de ceea ce în momentul de faţă se poate aplica şi, nu în ultimul rând, respectând legislaţia românească şi europeană în domeniul gazelor naturale şi energiei electrice", a punctat Chisăliţă.