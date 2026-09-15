Cel mai ieftin cartier din București pentru chiriași. Într-o altă zonă plătești 3.000 €/lună

Militari este cel mai ieftin cartier din București pentru chiriașii care își caută o locuință în această toamnă. La polul opus, în Primăverii, prețul mediu ajunge la 3.000 de euro pe lună. Diferențele dintre cartiere sunt uriașe, potrivit unei analize Imobiliare.ro .

În Militari, chiria medie pentru o locuință este de aproximativ 400 de euro pe lună. Bugete similare sunt necesare și în alte zone ale Capitalei. În Giurgiului, chiria medie ajunge la 430 de euro, în Vitan-Bârzești la 440 de euro, iar în Costin Georgian la 450 de euro.

Puțin mai mult plătesc cei care aleg Rahova sau Drumul Taberei, unde chiria medie este de 460 de euro pe lună. În Apărătorii Patriei ajunge la 470 de euro, iar în Prelungirea Ghencea la 480 de euro.

Cartierul unde chiria ajunge la 3.000 de euro

La polul opus se află Primăverii, una dintre cele mai exclusiviste zone din București. Aici, proprietarii cer în medie 3.000 de euro pe lună pentru o locuință.

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Chirii de peste 1.000 de euro pe lună sunt întâlnite și în zone precum Floreasca, Herăstrău, Șoseaua Nordului sau Aviatorilor.

La nivelul întregului București, bugetul mediu pentru o garsonieră este de 400 de euro pe lună, în timp ce pentru un apartament cu două camere chiriașii trebuie să pregătească aproximativ 600 de euro. Pentru trei camere, media urcă la 890 de euro pe lună.