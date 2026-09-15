O navă de război rusească a tras cu rachete de semnalizare spre un elicopter militar NATO

O fregată rusească a lansat luni două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez aflat în apele internaționale din largul Danemarcei, ţară NATO. Aparatul de zbor a fost ratat la mică distanţă, a anunţat armata daneză.

Alertă în Marea Baltică după o serie de incidente care au amplificat tensiunile dintre Moscova și Occident.

Elicopterul a fost trimis să pozeze nava rusească

Armata daneză a transmis luni seară că o fregată rusească a tras două rachete de semnalizare înspre un elicopter militar danez, model Fennec, trimis într-o misiune de rutină pentru fotografierea navei, relatează Reuters.

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Una dintre rachetele de semnalizare, care sunt dispozitive pirotehnice folosite de obicei ca semnal de avertizare pe mare, a trecut foarte aproape de elicopter, a precizat Comandamentul danez al Apărării.

Danemarca spune că Rusia devine tot mai agresivă

Premierul Mette Frederiksen a declarat că incidentul este grav, dar nu surprinzător, și l-a descris ca făcând parte din războiul hibrid lansat de Rusia împotriva Europei, prin care testează NATO.

"Rusia vrea să semene frică și dezbinare. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei", a transmis ea.

Și ministrul de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a reacționat, spunând că incidentul este "inacceptabil" și ar fi putut pune vieți omenești în pericol.

"Danemarca lucrează pentru a se asigura că toate navele pot tranzita în siguranță apele daneze, însă Rusia mută treptat limita a ceea ce consideră a fi un comportament acceptabil", a afirmat el într-un comunicat.

Reacţia ruşilor

Danemarca îl va chema pe ambasadorul rus pentru a da explicaţii.

De partea cealaltă, ruşii acuză Danemarca de acţiuni provocatoare și escaladarea situației.

"Încercările părții daneze de a explica acțiunile provocatoare ale elicopterului față de fregata rusă drept o practică de rutină provoacă serioase îngrijorări cu privire la posibilele consecințe ale unei asemenea imprudențe", a declarat pentru TASS ambasadorul rus în Danemarca, Vladimir Barbin.

Rută maritimă cheie pentru transportul de petrol

Strâmtorile daneze reprezintă principala rută de intrare și ieșire din Marea Baltică pentru navele civile și militare.

Sunt, în același timp, o cale vitală de transport pentru petrol, folosită și de așa-numita flotă din umbră a Rusiei, adică petroliere folosite pentru ocolirea sancțiunilor occidentale.

Serviciile secrete daneze au declarat anul trecut că navele de război ale Rusiei și-au stabilit traiectorii care le apropiau periculos de nave daneze în strâmtori, au folosit radare capabile să urmărească precis o țintă, iar sistemele de armament au fost orientate fizic către navele sau elicopterele daneze.

Rusia a respins acuzațiile legate de astfel de incidente și a negat în repetate rânduri că ar desfășura atacuri hibride în Europa.

NATO anunţă o creştere semnificativă a atacurilor hibride ale Rusiei

Numărul atacurilor hibride ale Rusiei împotriva ţărilor NATO a crescut semnificativ, a declarat un important oficial al Alianţei Nord-Atlantice, citat de dpa.

Peste 200 de astfel de incidente au fost înregistrate numai anul trecut, a declarat oficialul la Bruxelles. Numărul nu include atacurile cibernetice zilnice.

Chiar şi sediul central al NATO se confruntă cu mii de atacuri cibernetice în fiecare lună, a precizat oficialul.

Referitor la drona încărcată cu explozibil descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania, oficialul a afirmat că tipul de explozibil descoperit sugerează implicarea directă a unui serviciu de informaţii rusesc.

"Semtex-ul (un explozibil utilizat în aplicaţii industriale şi militare) nu este ceva ce i-ai da pe mână unui tânăr recrutat în timp ce se juca jocuri video", a spus oficialul.

NATO şi guvernul german consideră incidentul un atac hibrid, deşi dispozitivul nu a explodat.

Potrivit Alianţei, Rusia urmăreşte să submineze sprijinul politic şi militar acordat Ucrainei, şi să se pregătească pentru o posibilă escaladare.

Aceasta include activităţi de recunoaştere a infrastructurii critice şi a lanţurilor logistice, precum şi introducerea unor programe malware în sisteme de control industriale.

NATO este îngrijorată în special de natura în schimbare a atacurilor, a declarat oficialul, explicând că "numărul lor este în creştere, la fel şi gravitatea lor, precum şi apetitul pentru risc".

Alianţa urmăreşte consolidarea capacităţii de descurajare prin măsuri militare şi o mai bună protecţie a infrastructurii critice.

NATO intenţionează, de asemenea, să înfiinţeze o Reţea pentru Infrastructura Energetică Critică, în vederea schimbului de informaţii privind securitatea cu operatorii şi pentru a sprijini exerciţiile comune de intervenţie în situaţii de urgenţă, apărarea împotriva dronelor şi apărarea împotriva atacurilor cibernetice.

În cazuri extrem de grave, comandantul militar suprem al NATO ar putea cere statelor membre să utilizeze capacităţi cibernetice ofensive, a mai spus oficialul.