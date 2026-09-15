Biserica lui Gigi Becali din Techirghiol, demontată bucată cu bucată. Unde ar putea fi reconstruită

Afaceristul Gigi Becali a găsit o soluţie pentru biserica de lemn din Techirghiol. După ce fiica sa a pierdut procesul cu Agenția pentru Protecția Mediului, Becali a anunțat că a demolat aproape tot și că va reloca biserica.

Biserica construită de Gigi Becali a fost demontată bucată cu bucată. Omul de afaceri susține că fiecare element va fi luat cu mare grijă și relocat. Nu știe exact unde o va reconstrui, spune el, dar ia în calcul inclusiv să o reclădească în curtea casei sale din Pipera.

Construcția ridicată de Gigi Becali a iscat un scandal încă de la începutul anului trecut, atunci când mai multe ONG-uri au reclamat faptul că este ridicată într-o arie protejată, Natura 2000. Biserica era ridicată la aproximativ 200 de metri de lacul Techirghiol și, spun ecologiștii, nu ar fi avut nici autorizație de construire și nici avizele de mediu. Așa că, evident, au urmat mai multe controale, anchete și procese pe care familia Becali le-a pierdut.

În urma controalelor, fiica omului de afaceri, Teodora Becali, a fost amendată în total cu 31.000 de lei. Iar omul de afaceri susține că inclusiv a fost deschis un dosar penal în cazul acestei construcții.

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