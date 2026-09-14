Orașul din România în care ANAF vinde un apartament cu 4 camere la preţ de maşină second-hand

Un apartament cu patru camere din orașul Ciacova, județul Timiș, este scos la vânzare cu un preț de pornire de 34.282,50 de lei. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 102 metri pătrați.

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Imobilul se află pe strada Nicolae Bălcescu nr. 28, iar perioada de publicitate este cuprinsă între 1 septembrie și 1 octombrie 2026. Potrivit anunțului, apartamentul este decomandat, are patru camere, baie și hol și se află la etajul 1.

Suprafața utilă este de aproximativ 102,6 metri pătrați. Proprietatea include și o cotă de 18,6% din părțile comune, precum și 154/924 mp din teren.

Construcția este menționată ca fiind finalizată în anul 1900 și are structură din paiantă sau chirpici.

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Prețul a fost redus cu 75%

Valoarea de evaluare a proprietății este de 137.130 de lei. La cea de-a patra procedură, prețul de pornire a fost redus cu 75%, ajungând la 34.282,50 de lei.

Taxa de participare este de 3.428,25 de lei, iar operațiunea este scutită de TVA. În descrierea proprietății se precizează că apartamentul este "de renovat". Aceeași mențiune apare atât la stadiul construcției, cât și la starea proprietății.

Imobilul este înscris în Cartea Funciară 406097-C1-U3 și se află în Ciacova, județul Timiș.