Petrolul a explodat la 107 $, după închiderea conductei Est-Vest. Saudiții, stocuri de export pentru 5-7 zile

Prețul petrolului continuă să galopeze. A urcat azi dimineaţă la 107 dolari pe baril după ce Arabia Saudită a închis în weekend conducta de țiței Est-Vest, vitală pentru exporturile sale de ţiţei după ce războiul împotriva Iranului a blocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz. În plus, o reuniune crucială a statelor din Golf cu Iranul pentru redeschiderea căii navigabile, programată azi, a fost anulată.

Petrolul a crescut luni cu aproximativ 3%, după ce săptămâna trecută a urcat vertiginos cu 8%. Țițeiul Brent, de referință internațională, s-a majorat cu 2,93 dolari, adică 2,8%, şi a ajuns la 107,54 dolari pe baril, iar cel american WTI a urcat cu 2,88 dolari, adică 2,9%, la 102,93 dolari pe baril.

Arabia Saudită a închis conducta de țiței Est-Vest, în urma atacurilor cu drone dinspre Irak

Noile creșteri vin după ce saudiții au închis în weekend conducta petrolieră Est-Vest în urma unui atac cu drone lansat joia trecută din Irak. Nu este clar cât de grave sunt pagubele sau cât timp va rămâne conducta nefuncțională.

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Ea este importantă pentru că este o rută alternativă pentru exporturile Arabiei Saudite la Strâmtoarea Ormuz blocată. Închiderea conductei amenință până la 4% din oferta globală de petrol. În prezent, după ce a fost scoasă din funcțiune, portul Yanbu, de la Marea Roșie, are suficiente stocuri pentru 5-7 zile de exporturi, au declarat trei surse din industrie pentru Reuters.

Atacurile asupra infrastructurii de energie au escaladat în regiune.Presa saudită a scris ieri că rebelii Houthi au atacat în provincia Jazan, din sudul țării. În plus, milițiile șiite susținute de Iran susțin că au lovit și o bază militară dintr-o provincie saudită învecinată.

Tot ieri, o navă aflată în Strâmtoarea Ormuz a fost lovită de un proiectil. La bord a izbucnit un incendiu, iar echipajul a fost evacuat. Un alt atac a fost raportat de Iran: o persoană a murit și patru membri ai echipajului au fost răniți la bordul unei nave comerciale iraniene lovite în largul coastelor sale.

Amintim că rebelii Houthi au lansat o ofensivă fulgerătoare în Yemen la începutul lunii septembrie. Au ajuns vineri pe insula strategică Perim, obiectivul lor fiind controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, o altă rută esențială pentru transportul petrolului.

În ultimele luni, pe aici au trecut între 4% și 5% din oferta globală de țiței.

Statele din Golf au amânat discuțiile cu Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Azi era programată o reuniune a miniștrilor de Externe, în Oman, unde Iranul și vecinii săi arabi urmau să discute un acord între Teheran și Muscat pentru reluarea traficului maritim prin Ormuz.

Deși președintele SUA, Donald Trump, spune că strâmtoarea este deschisă, exporturile de petrol și gaze ale statelor din Golf au fost puternic restricționate, iar mărfurile nu pot fi importate pe aici.

În cele din urmă, întâlnirea propusă de Oman a fost amânată, la cererea țărilor din regiune, a anunțat ministrul de Externe al Omanului, fără a oferi detalii.

Ar fi fost prima întâlnire din ultimii doi ani între principalii diplomați ai celor șase state din Golf - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar, Oman și Bahrain - cu cei din Iran, scrie Financial Times.

Și Irakul urma să participe. Însă Bahrainul, unul dintre cele mai afectate state din Golf de atacurile de represalii ale Iranului, a anunțat sâmbătă că nu va lua parte la reuniune.

Omanul și Iranul vor ca statele din Golf să-și dea acordul pentru un plan temporat de reluare a transportului maritim prin Ormuz. Concret, navele ar urma să intre în strâmtoare prin apele iraniene și să iasă prin apele teritoriale ale Omanului.

Cele două state negociază de câteva săptămâni acest acord. Însă, pentru redeschiderea completă a strâmtorii, este nevoie ca SUA și Iranul să ajungă mai întâi la un acord.

Teheranul a avertizat că, atât timp cât SUA își mențin blocada navală asupra porturilor iraniene, nu va garanta securitatea transportului maritim prin strâmtoare.