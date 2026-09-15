Un bărbat de 36 de ani care merge pe trotuar a fost lovit de un stâlp de electricitate care s-a prăbușit peste el. Momentul şocant a fost surprins de camera de bord a unei maşini din trafic.

În urma incidentului, bărbatul a suferit mai multe răni la cap şi a fost dus la spital. Se pare că înainte de acest incident stâlpul fusese lovit de un autoturism dar nimeni nu verificase care este starea lui.

Ce spune poliţia

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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"Astăzi, în jurul orei 08:00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe bulevardul Mamaia Nord, au constatat producerea unui incident în zona unei staţii de transport în comun. Din primele verificări efectuate la faţa locului s-a stabilit că un stâlp din lemn, ce susţinea mai multe cabluri, a căzut peste un bărbat, de 36 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ.

Conform anchetatorilor, cercetările continuată pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. "Poliţiştii au luat legătura cu reprezentanţii administratorului drumului public pentru dispunerea de măsuri conform competenţelor", se mai spune în comunicat.