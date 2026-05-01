Cine munceşte în România. Judeţele în care se lucrează cel mai mult și zonele rămase în urmă

România avea în 2024 aproximativ 7,7 milioane de oameni care muncesc și obțin venituri dintr-un job, o afacere proprie sau alte activități economice, cu un milion mai puțini decât în 2008, când numărul lor ajungea la 8,7 milioane. Datele apar într-o analiză publicată de Monitorul Social al Friedrich Ebert Stiftung, de Ziua Internațională a Muncii.

Chiar dacă numărul total al celor care muncesc a scăzut, numărul angajaților cu contract de muncă a crescut în ultimii 16 ani. Dacă în 2008 existau 5,2 milioane de salariați, în 2024 numărul acestora a urcat la 5,8 milioane.

În schimb, au scăzut puternic numărul celor care lucrează pe cont propriu și al persoanelor care muncesc în afacerea familiei fără a fi plătite direct. Sectorul privat a crescut și el ca pondere: peste 81% dintre cei care muncesc lucrează acum în firme private, față de aproape 80% în 2008. Sectorul public a rămas relativ constant.

Județele unde se muncește cel mai mult

Rata de ocupare, adică procentul persoanelor între 15 și 64 de ani care au un loc de muncă, a ajuns la 63,4% în 2024, ușor peste nivelul din 2008.

Cele mai ridicate procente sunt în:

Cluj - 78%

Timiș - 77%

Sibiu - 74%

La polul opus se află:

Giurgiu - 40%

Botoșani - 41%

Călărași - 41%

Bucureștiul, caz aparte

În Capitală, numărul celor care lucrează ajunge la 1,3 milioane, mai mare decât populația rezidentă de vârstă activă. Explicația este simplă: mulți oameni din județele apropiate vin zilnic la muncă în București.

