"Nu este normal ca Bucureștiul să aibă un buget de bazar". Ciprian Ciucu a prezentat bugetul PMB pe 2026

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat joi bugetul PMB pe 2026, care este cu 14,5% mai mare față de anul precedent. Edilul a atras atenția că Bucureștiul are o flexibilitate bugetară redusă, întrucât finanțarea vine în principal de la Guvern, iar taxele plătite de bucureșteni ajung la sectoare. În acest context, Ciucu a criticat modul de construire a bugetului, susținând că "nu este normal ca orașul să aibă un buget de bazar, în care politicienii stabilesc din pix".

Proiectul de buget urmează să fie supus votului marți, în CGMB.

"Bugetul PMB 2026, cu 14,5% mai mare ca anul trecut! 8,4 miliarde, cu 1,5 miliarde în plus. Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat azi proiectul de buget, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la sediul PMB, prima de acest gen din istoria Primăriei Capitalei", a anunţat Primăria Capitalei.

Primarul Ciprian Ciucu a afirmat că e nevoie de o lege a finanţelor.

"Municipiul Bucureşti are o foarte scăzută fexibilitate bugetară, toţi banii pe care îi primim sunt de la Guvern. Taxele plătite de bucureşteni merg la sectoare, nu la PMB. În ultimii 2 ani, din bugetul Primăriei au lipsit 3,5 miliarde de lei, o sumă uriaşă. S-au acumulat foarte multe datorii. Vom avea de plătit foarte multe lucruri din urmă. Şi sectoarele au fost lipsite de 3,5 miliarde. Per amsamblu 7 miliarde. PIB-ul Bucureştiului este undeva între Republica Moldova şi Bulgaria. PIB-ul per capita este la nivelul Vienei. Evident că PMB a rămas în urmă, trebuie să recuperăm", a spus primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În acest context, edilul a criticat modul în care este construit bugetul: "Nu este normal ca Bucureștiul să aibă un buget de bazar, stabilit în urma unor negocieri politice."

Ciucu a precizat că au ajuns la un buget mai bun, dar nu e normal ca oraşul să aibă un buget de bazar.

Ciprian Ciucu: "Se strâng politicienii şi stabilesc din pix"

"Se strâng politicienii şi stabilesc din pix. Avem nevoie de o lege a finanţelor publice. Trebuie să pledăm pentru o astfel de lege, care să garanteze că banii urmează responsabilităţile legale. Orice primar trebuie să ştie cum o să arate bugetul peste un an, doi, oricând”, a spus edilul, la începtul dezbaterii", a subliniat primarul municipiului.

Ciucu a mai afirmat că trebuie crescute investiţiile.

"Anul acesta, am alocat 2,1 miliarde de lei, adică 36% din buget, pentru investiţii. Este o creştere faţă de 2025, când bugetul a fost de 0,96 miliarde, dar încă nu este una suficientă. Vrem să scădem cât mai mult secţiunea de funcţionare, să crească cea de dezvoltare, adică investiţiile. Ar fi egale, dar avem subvenţiile pentru STB şi Termonergetica", a explicat Ciprian Ciucu.

Pentru funcţionare, anul acesta PMB are în buget 4 miliarde, adică 64% din total. Procentul este de 84% anul trecut, adică 4,9 miliarde lei.

Primăria arată că sunt prinse în buget multe proiecte mari de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea şi Dimitrie Pompeiu, reabilitări şi modernizări ale sistemelor de termoficare şi ale liniilor de tramvai, consolidări de blocuri şi clădiri istorice. Cei mai mulţi bani din buget se duc însă pe subvenţii.

PMB prezintă şi câteva dintre sumele din buget: Subvenţii pentru termoficare şi transport în comun - 2,5 miliarde lei, modernizarea sistemului de termoficare - 1 miliard lei, modernizarea a 50 km de şină de tramvai - aproape 1 miliard lei, consolidarea clădirilor cu risc seismic - Peste 198 milioane lei, Prelungirea Ghencea - 130 milioane lei, Supralărgire Dimitrie Pompeiu - 76 milioane lei, Reconstruirea Podului Calicilor - 12 milioane lei, amenajarea malurilor Dâmboviţei, între Piaţa Unirii şi Izvor - 65 milioane lei, înnoirea parcului auto STB - 85 de milioane lei, modernizarea Cartierului Henri Coandă - 53 milioane lei, punerea în siguranţă a Pasajului Basarab - 20 milioane lei

Primarul a mai anunţat că va convoca o şedinţă de îndată a Consiliului General, pe 5 mai, pentru a-l aproba.

"Într-o perioadă foarte scurtă, trebuie aprobat bugetul. Luni, o să cer şedinţă de îndată marţi, să aprobăm bugetul. E foarte târziu, era normal să fi avut buget în noiembrie. Dar a mers foarte greu", a spus edilul Capitalei.

