Temperaturi de iarnă în prima zi de mai. Unde s-au înregistrat -12 grade

1 Mai a venit cu temperaturi de iarnă în unele zone din țară. Minimele au fost și de -12 grade. Este una dintre cele mai reci dimineți din această lună din ultimii ani.

Polul frigului s-a înregistrat în zona montană, unde minimele s-au încadrat între -8 și -12 grade. Și la Miercurea Ciuc, termometrele au indicat în această dimineață -8 grade.

Temperaturi de iarnă înregistrate în această dimineață

-8 grade Miercurea Ciuc

-6 grade Poiana Stampei

-5 grade Joseni

-4 grade Toplița

-4 grade Târgu Secuiesc

-3 grade Întorsura Buzăului

-3 grade Baraolt

-3 grade Făgăraș

-2 grade Brașov

-2 grade Odorheiu Secuiesc

-2 grade Câmpulung Muscel

-2 grade Ocna Șugatag

-2 grade Supuru de Jos

-2 grade Țebea

-2 grade Varadia de Mureș

-1 grad Sibiu

-1 grad Deva

-1 grad Curtea de Argeș

-1 grad Sighetu Marmației

-1 grad Jimbolia

-1 grad Rădăuți

0 grade Cluj-Napoca

0 grade Ploiești



0 grade Oradea

0 grade Arad

0 grade Târgoviște

0 grade Bistrița

0 grade Roșiorii de Vede

1 grad București Băneasa

Temperaturi în zona montană

-12 grade Vf Omu

-10 grade Călimani

-9 grade Ceahlău

-8 grade Bâlea Lac

-8 grade Țarcu

-8 grade Iezer

Ieri, România a fost polul frigului în Europa, în special în regiunile Munteniei și Olteniei, unde s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi. În contrast, chiar și în țările nordice din Scandinavia s-au atins valori de 24–25 de grade. Fenomenul s-a produs din cauza unui blocaj atmosferic de tip omega.

Pe 30 aprilie 2026, România a înregistrat 51 de recorduri termice ale valorilor maxime. Cel mai mare număr de recorduri a fost consemnat în regiunile Muntenia și Oltenia, inclusiv la stațiile meteo București-Băneasa și București-Filaret.

În această dimineață, ANM a raportat 54 de recorduri la temperaturile minime, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai rece dimineață de 1 Mai din ultimii 35 de ani.

La Miercurea-Ciuc s-a înregistrat o temperatură de -8,1°C, stabilind un nou record termic național lunar, comparativ cu -7,7°C, valoare consemnată pe 3 mai 2007. De asemenea, inclusiv stațiile meteo din București au înregistrat recorduri termice zilnice pentru dimineața zilei de 1 Mai.

De când revine căldura

Se săptămâna viitoare, vremea se încălzește în toată țara, pleacă factorul negativ, anticiclonul, și va cobori către sud, unde va aduce aer cald dinspre nordul Africii și, într-adevăr, temperaturile vor trece chiar și de 25 de grade în vestul țării. Este pragul unei zile de vară. Aceste temperaturi ar trebui să le avem la final de mai, început de iunie. Și va fi o săptămână cu foarte puține precipitații.

În a doua parte a lunii mai, temperaturile se duc spre cele normale, dar asta înseamnă deja temperaturi cam peste 20 de grade în toată țara și ploi trecătoare de vară, cum e normal, pentru că este cea mai instabilă luna a anului.

