Un fost primar al Iaşiului, condamnat pentru viol, a fost prins în Italia. Era pe lista "Most Wanted"

Un bărbat de 68 de ani din județul Iași, dat în urmărire internațională și inclus pe lista "Most Wanted", a fost prins în Italia, după ce fusese condamnat definitiv la 19 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală.

Potrivit Poliția Română, operațiunea a avut loc pe 30 aprilie 2026, în urma unei acțiuni comune între polițiștii din cadrul IPJ Iași - Serviciul de Investigații Criminale și autoritățile italiene.

"În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale - Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, judeţul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted). Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanţa de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a transmis Poliția Română.

Surse judiciare arată că este vorba despre Ionel Onofraș, fost primar al municipiului Iași pentru o scurtă perioadă, imediat după Revoluția din decembrie 1989, când a ocupat funcția timp de aproximativ două luni, până în februarie 1990.

Bărbatul se află în prezent în custodia autorităților italiene, urmând să fie declanșate procedurile de extrădare către România. Ancheta și cooperarea internațională au fost sprijinite de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, precum și de Biroul SIRENE România și atașatul de afaceri interne din Italia.

