Primăria unei comune din județul Gorj oferă gratuit panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei. Inițiativa urmărește crearea unei comunități de energie regenerabilă.

Primăria din Polovragi a lansat o iniţiativă importantă pentru sprijinirea gospodăriilor vulnerabile şi reducerea costurilor la energie. Printr-un proiect finanţat din fonduri europene, se urmăreşte crearea unei comunităţi de energie regenerabilă de care mai multe gospodării din comună vor beneficia gratuit de sisteme moderne pentru producerea şi stocarea energiei electrice.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Concret, oamenii selectații vor primi panouri fotovoltaice cu puteri între 3 și 10 kW. Totodată, aceștia ar putea primi chiar și pompe de căldură și baterii pentru stocarea energiei. Este o veste bună pentru ei, mai ales că investițiile sunt acoperite aproape în totalitate din fonduri europene. Mai exact în 98%, iar beneficiarii nu trebuie să contribuie deloc din punct de vedere financiar, însă trebuie să îndeplinească anumite criterii.

În primul rând, trebuie să dețină o locuință în localitatea Polovragi. Vor beneficia persoane vulnerabile, precum şomeri, familii monoparentale, persoane peste 55 de ani, persoane cu handicap şi alte categorii sociale care întâmpină dificultăţi în acoperirea costurilor cu energia.

Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 6 iunie.

