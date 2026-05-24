Video Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite

Primăria unei comune din județul Gorj oferă gratuit panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei. Inițiativa urmărește crearea unei comunități de energie regenerabilă. 

de Laura Ilioiu

la 24.05.2026 , 08:52
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Primăria din Polovragi a lansat o iniţiativă importantă pentru sprijinirea gospodăriilor vulnerabile şi reducerea costurilor la energie. Printr-un proiect finanţat din fonduri europene, se urmăreşte crearea unei comunităţi de energie regenerabilă de care mai multe gospodării din comună vor beneficia gratuit de sisteme moderne pentru producerea şi stocarea energiei electrice.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Concret, oamenii selectații vor primi panouri fotovoltaice cu puteri între 3 și 10 kW. Totodată, aceștia ar putea primi chiar și pompe de căldură și baterii pentru stocarea energiei. Este o veste bună pentru ei, mai ales că investițiile sunt acoperite aproape în totalitate din fonduri europene. Mai exact în 98%, iar beneficiarii nu trebuie să contribuie deloc din punct de vedere financiar, însă trebuie să îndeplinească anumite criterii.

Articolul continuă după reclamă

În primul rând, trebuie să dețină o locuință în localitatea Polovragi. Vor beneficia persoane vulnerabile, precum şomeri, familii monoparentale, persoane peste 55 de ani, persoane cu handicap şi alte categorii sociale care întâmpină dificultăţi în acoperirea costurilor cu energia.  

Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 6 iunie.

Laura Ilioiu
Laura Ilioiu Like

Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse.

comuna gorj panouri fotovoltaice
Înapoi la Homepage
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi interesaţi să vedeţi filmul "Fjord", după ce a câştigat Palme d'Or?
Observator » Ştiri economice » Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.