Consiliul Județean Dolj a anunțat vineri depunerea cererii de finanțare pentru Oltenia Business Park, cel de-al treilea parc industrial aflat în portofoliul instituției. Proiectul, estimat la 13,5 milioane de euro, urmează să fie dezvoltat pe o suprafață de 180 de hectare, potrivit News.ro.

Un nou business park se pregătește în Oltenia. Va avea 180 de hectare și propriul parc fotovoltaic - Shutterstock

"Consiliul Judeţean (CJ) Dolj a deschis astăzi o etapă decisivă pentru dezvoltarea economică pe termen lung a regiunii, prin depunerea proiectului de finanţare din fonduri nerambursabile destinat operaţionalizării celui de-al treilea parc industrial din portofoliul instituţiei", anunţă, vineri, Consiliul Judeţean Dolj, într-un comunicat de presă.

Unde va fi construit al treilea parc industrial al CJ Dolj

Investiţia, cu o valoare estimată la 13,5 milioane de euro, vizează crearea unei infrastructuri moderne pentru afaceri în comuna Coşoveni, pe un teren cu suprafaţa de peste 180 de hectare, impunându-se astfel drept una dintre cele mai mari platforme cu acest profil din România.

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"Depunerea proiectului pentru cel de-al treilea parc industrial al CJ Dolj, Oltenia Business Park, reprezintă materializarea unei viziuni strategice, prin care ne propunem să oferim condiţii optime şi facilităţi importante companiilor interesate să investească în zona noastră, să clădească afaceri durabile şi să creeze locuri de muncă stabile. Vorbim despre o infrastructură economică masivă, una dintre cele mai mari din România, iar proiectul pe care l-am înaintat către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia acoperă toate aspectele pentru ca această nouă platformă să fie perfect funcţională, oferind viitorilor săi rezidenţi întreaga susţinere necesară", a transmis preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Acesta a precizat că parcul se va baza pe utilizarea surselor regenerabile de energie.

"De aceea, noua platformă de afaceri va fi prevăzută cu propriul parc de panouri fotovoltaice, pe o suprafaţă de aproximativ 4 hectare, care integrează şi capacităţi de stocare", a precizat Cosmin Vasile.

Ce facilități vor avea companiile din Oltenia Business Park

Parcul industrial va avea şi o clădire modernă, cu două niveluri, dotată cu mobilier, aparatură IT şi echipamente tehnologice.

"Imobilul va avea atât rol administrativ, cât şi de susţinere a diverselor servicii pe care parcul industrial le va oferi companiilor. La dispoziţia acestora se va afla o sală de conferinţe, dar şi un centru pentru prototipare rapidă, destinat antreprenorilor care îşi propun să lanseze pe piaţă produse noi. De altfel, chiar în urmă cu două zile am stabilit un parteneriat cu Universitatea din Craiova, prin Infrastructura de Cercetare în Ştiinţe Aplicate - o formulă în care vom veni în sprijinul rezidenţilor prin facilitarea transferului tehnologic de la sfera inovării şi testării la producţia de serie, precum şi prin configurarea unor programe academice adaptate şi corelate cu principalele necesităţi ale investitorilor", a mai transmis preşedintele CJ Dolj.

Acesta anunţă că, în anii următori, alte două proiecte succesive vor asigura construirea unor noi clădiri de servicii, extinderea reţelei interioare cu alei pietonale şi piste pentru biciclete, dar şi realizarea accesului direct la infrastructura de transport feroviar.

Aproape 100 de companii active în celelalte două parcuri industriale

Oltenia Business Park este al treilea parc industrial al CJ Dolj, după Parcul Industrial Craiova şi High-Tech Industry Park, care înseamnă aproape 100 de companii susţinute, peste 70 de milioane de euro în investiţii atrase şi aproximativ 3.500 de locuri de muncă.

Cu o valoare totală de 70.879.082,92 lei, inclusiv TVA, proiectul "Parc Industrial Nr. 3", depus pentru finanţare în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă şi Tranziţie Justă, are prevăzută o perioadă de implementare de 24 de luni, din care 13 luni sunt alocate pentru realizarea efectivă a lucrărilor.

Principalele obiective de investiţie includ securizarea suprafeţei de 180,59 hectare cu o împrejmuire perimetrală în lungime de 7.580 de metri, realizarea accesului din DN 6, a reţelei de drumuri interioare (aproximativ 7,4 kilometri), a trotuarelor (aproximativ 9,7 km), precum şi a parcărilor. Pentru alimentarea cu apă, sunt prevăzute 4 puţuri forate şi tot atâtea rezervoare cu capacitatea de 150 de metri cubi.

Energia electrică va fi asigurată prin 2 linii de 20kV şi 4 posturi de transformare în incinta parcului industrial. De asemenea, investiţia cuprinde şi amenajarea unui sistem fotovoltaic hibrid, cu stocare, având o capacitate de aproximativ 200 kW. Clădirea administrativă şi de servicii construită în cadrul proiectului, cu parter şi etaj, va avea o suprafaţă desfăşurată de 520 de metri pătraţi.