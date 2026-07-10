Dintr-o zi obișnuită se poate naște o amintire extraordinară de povestit. Pe asta se bazează cei care preferă să investească în activităţi deosebite, în detrimentul lucrurilor materiale, a cadourilor clasice. Trendul experiențelor câștigă tot mai mult teren, mai ales când vine vorba despre aniversări, surprize sau alte ocazii speciale. Oamenii aleg să ofere emoții: un zbor, o aventură, o activitate creativă sau câteva clipe de adrenalină. Sociologii spun că este o tendinţă adusă de noile generaţii, dar influenţată şi de reţelele sociale.

În locul unei ieșiri obișnuite în cuplu, Alexandru și Andrada au ales o activitate mai puțin convențională: un Rage Room, o cameră unde poţi să scapi de stres sau de nervi, prin distrugere.

"A fost fix ce ne trebuia". "De fiecare dată când ne supărăm venim aici şi ne descărcăm". "Noi suntem fani experienţe, să trăim momentele". "Secretul este să îi daţi vestea proastă înainte să intre înăuntru şi apoi vine totul de sine", au spus Alexandru și Andrada.

Tot un adept al adrenalinei, Denis a ales o exprienţă de tip escape room de groază în care să se distreze cu prietenii.

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"Pare foarte real. Experienţele cu prietenii valorează mai mult decât hainele şi alte lucruri", a spus Denis.

Sociologii explică noul trend al cadourilor

O mentalitate tot mai răspândită, mai ales în rândul tinerilor. Sociologii spun că oamenii trec treptat de la dorința de a aduna lucruri la dorința de a trăi experiențe. Într-o perioadă în care ritmul vieții este tot mai alert, iar presiunea zilnică este tot mai mare, căutăm tot mai mult momente de relaxare și reconectare. În plus, influența rețelelor sociale îi determină pe oameni să caute experiențe memorabile. Astfel, în locul cadourilor clasice, tot mai mulți aleg activități care le oferă emoții și amintiri, mai ales la aniversări sau alte ocazii speciale.

Cadouri la înălțime și experiențe la volan

Gabi a împlinit ieri 19 ani. De ziua lui, a primit cadou de la mama sa o şedinta de parasiling.

"Super tare experienţa. În mod normal primeam lucruri simple, dar acum a fost ceva wow, fără cuvinte", a spus Gabi.

"Am avut si oameni care au venit şi la 70 de ani, care şi-au sărbătoriz ziua în aer. Această experienţă este pe pachete, poneşte de la 450 de lei", a afirmat Iulian Căpățînă, instructor Parasiling

Pentru pasionații de mașini, cadoul perfect poate fi o experiență la volan, fie că vorbim despre tururi cu mașinuțe de agrement sau despre plimbări cu automobile de lux..

"Mi s-a părut o experienţă pe care nu ar trebui să o ratez. Îţi oferă o atitudine de condus sportiv", a spus Rareş.

"E o modalitate astfel de a vizita oraşul. Trecem pe lângă Palatul Victoria, Palatul CEC, ajungem la Casa Poporului", a afirmat Paul Crăciun, manager.

"Poate un cadou ramane undeva uitat într-un sertar, pe când o experienţă cu un super car îţi rămâne mereu în suflet şi memorie ani de zile. Preţurile pleacă de la 100 de euro", a spus Andrei Alexandru, reprezentantul unei firme de închiriat maşini.

Relaxare prin artă, natură și timp petrecut departe de oraș

Dacă unii caută adrenalina, alții aleg experiențe care le oferă liniște. Pentru Cristina, care are 48 de ani, pictura în relief este cea mai bună metodă de relaxare.

"Nu ştiu când trece timpul. Mă relaxează şi îmi place extrordinar de mult. Văd în casa picturile pe care mi le doresc. Dăruiesc prietenilor ceea ce simtcă îi reprezintă pe ei", a spus Cristina.

Şi timpul petrecut în natură, cu animalele, departe de agitaţia oraşului, poate fi o adevărată terapie. Cristina a vrut să îi facă o supriză fiicei sale şi a venit la o fermă de alpaca aflată la 30 de kilometri de București.

"Noi iubim foarte mult activităţile în natură. Sunt cele mai frumoase momente de care îţi poţi aduce aminte peste ani. Te încarcă cu energie", a spus Cristina.

Cât costă cele mai căutate cadouri-experiență

Printre cele mai apreciate cadouri experiențiale se numără zborurile în simulatoare Boeing, plimbările cu avioane ușoare sau parapanta, ședințele de terapie prin plutire, dar și degustările de vin, ciocolată sau whiskey. Bugetul mediu alocat pentru astfel de experiențe este de aproximativ 500-600 de lei.