Copila de 12 ani, lovită pe trotuar în fața școlii a murit la spital. Fusese târâtă 20 de metri

Fetiţa de 12 ani, din Bistriţa-Năsăud, spulberată de o maşină chiar pe trotuar, în faţa şcolii, a murit. Micuţa tocmai ieşise dintr-un magazin când a fost lovită în plin de maşina scăpată de sub control.

A fost adusă în stare critică la spital, cu elicopterul, iar medicii s-au chinuit să o ţină în viaţă. În zadar, însă. O fetiţă de 11 ani, colegă cu ea, şi o femeie de 31 de ani au fost şi ele rănite.

Bărbatul care se afla la volan are 59 de ani. Nu consumase buturi alcoolice sau droguri. Nu a reuşit să le spună poliţiştilor ce s-a întâmplat, dar cea mai plauzibilă ipoteză este că a adormit la volan. Acum este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.