Autorităţile instalate de Moscova în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia în 2014, au interzis circulaţia pe timp de noapte a vehiculelor motorizate, precum scuterele, ATV-urile şi motocicletele, motivând că zgomotul acestora poate fi confundat cu cel al dronelor.

Crimeea interzice scuterele şi motocicletele noaptea. Autorităţile spun că pot fi confundate cu dronele - Profimedia

Serghei Aksionov, guvernatorul peninsulei numit de Rusia, a declarat că interdicţia, pe care a numit-o o măsură temporară pentru protejarea instalaţiilor militare şi a altor obiective importante, va fi în vigoare între orele 20:00 şi 06:00, începând de miercuri, relatează Reuters, potrivit News.ro.

"Zgomotul mopedelor împiedică funcţionarea sistemelor de apărare. Motoarele lor sună similar (cu dronele)", a declarat marţi, separat, pe Telegram, Oleg Kriucikov, consilierul lui Aksionov. "Inamicul vă recrutează copiii pentru plimbări nocturne", a avertizat el.

Crimeea, vizată tot mai des de atacuri cu drone ucrainene

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Interdicţia din Crimeea, o destinaţie turistică populară de vară pentru ruşi, nu se aplică autoturismelor sau vehiculelor mai mari. Ucraina a intensificat recent atacurile cu drone asupra Crimeei, sediul Flotei Ruse de la Marea Neagră, vizând rutele de aprovizionare ale peninsulei şi declanşând o criză a combustibilului, odată cu începerea sezonului de vacanţă.

Limita de 20 de litri de combustibil pe maşină la benzinăriile locale va rămâne în vigoare, a declarat marţi seara Mihail Razvojaev, guvernatorul celui mai mare oraş din Crimeea, Sevastopol, într-o postare pe Telegram. Marţi, un atac cu drone ucrainene a oprit operaţiunile la rafinăria de petrol din Moscova, adăugându-se la pagubele extinse provocate instalaţiilor energetice ruseşti şi extinzând criza de combustibil mai adânc în interiorul ţării.

Peste noapte, sistemele de apărare ruseşti au doborât 10 drone care se îndreptau spre Moscova, a declarat primarul Serghei Sobianin pe Telegram miercuri dimineaţa. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că Rusia ar trebui să facă pace cu Ucraina după o întâlnire "foarte bună" cu preşedintele Volodimir Zelenski, comentarii care au stârnit un optimism prudent în rândul liderilor G7 cu privire la posibilitatea încheierii unui acord de pace.