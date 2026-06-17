Vremea le pune bețe-n roate italienilor! O tornadă a lovit orașul din sudul Peninsulei. Vijelia, care a durat 13 minute, a fost surprinsă de localnici. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

S-a rupt cerul și lângă Roma. O furtună a adus grindină de mărimea unei mingi de ping-pong. Europa se pregătește însă pentru un nou val de căldură extremă.

Începând de astăzi, temperaturile vor crește semnificativ pe mai tot continentul. Săptămâna viitoare sunt așteptate până la 43 de grade Celsius. Orașe precum Madrid, Paris sau Roma vor resimți cel mai mult canicula.