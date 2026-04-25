Sunt tot mai mulți români care își montează sisteme fotovoltaice și asta se vede concret în cifre. Avem peste 300.000 de prosumatori în România și sunt date de la începutul acestui an.

Cu siguranță până în acest moment vorbim de o cifră mult mai mare. Puterea instalată a depășit astfel 3500 de megawatts iar ritmul de creștere este unul accelerat. De asemenea, firmele care instalează sisteme fotovoltaice vorbesc și ele de creșteri ale instalărilor de la o lună la alta mai ales de când a început conflictul din Orient.

Tot mai mulți consumatori investesc în stocare. Peste 72.000 au astfel de sisteme

Fenomenul nu este doar la noi. În toată Europa vorbim despre instalări mai multe de sisteme fotovoltaice. În toată Europa acelerarea este mai mare. Criza energetică și tensiunile din Orientul Mijlociui determină pe consumatorii să caute soluții sigure și pe termen lung.

Iar pe linga sistemele fotovoltaice sunt mulți care aleg și bateriile de stocare. Tot mai mulți consumatori investesc în stocare. Peste 72.000 au astfel de sisteme. Semn că nu vor doar să producă energie, ci și să o păstreze pentru momentele de criză.

