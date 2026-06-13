O fabrică din Giurgiu, aflată în faliment din 2025, a fost vândută cu 4,4 milioane de euro. Numele cumpărătorului nu a fost făcut încă public, scrie Profit.ro .

S-a vândut încă o fabrică din România. Producea superaliaje pentru industria aerospaţială şi militară - Azitis

Este vorba de fabrica Meterra, specializată în producția de lingouri de oțel special și super aliaje pentru diverse industrii cu cerere mare, inclusiv industria aerospațială, militară, generarea de energie (centrale nucleare, generatoare și piese eoliene, alte sectoare energetice), petrol și gaze, metalurgie, industria grea, mașini și unelte, potrivit sursei citate.

Construcția și dezvoltarea inițială a platformei industriale datează din anii ’70, iar modernizarea semnificativă a instalațiilor tehnologice a avut loc în anul 2010, în cadrul procesului de retehnologizare a capacităților de producție.

Potrivit informațiilor furnizate de platforma Azitis, activul a fost vândut împreună cu echipamentele tehnologice și bunurile mobile aferente activității industriale. Numele cumpărătorului, o persoană juridică din afara României, nu a fost făcut public până în acest moment.