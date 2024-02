Vezi și

Noua formulă de calcul ţine cont de puncte bonus. Astfel, românii care au muncit peste 25 de ani vor beneficia de 0.50 puncte pentru fiecare an muncit în plus. Aceste puncte cresc la 0.75 în cazul românilor care au muncit peste 30 de ani, iar cei care au muncit peste 35 de ani vor beneficia în plus de un punct.

Cum se vor calcula pensiile în funcție de noua formulă de calcul

Pentru prima dată la calcularea pensiei se va ţine cont şi de orele suplimentare, premii, armată, facultate, dar şi şomaj. Totalul punctelor bonus cumulate vor fi înmulţite cu punctul de referinţă, care are o valoare de 81 de lei.

Pentru prima dată vor fi luate la calcul şi mamele, pentru că dacă femeile au cel puţin un copil atunci se pot pensiona cu şase luni mai devreme.

Noile hârtii de recalculare a pensiilor vor fi primite de către cei 3.5 milioane de pensionari din ţara noastră în luna mai, iar banii vor fi viraţi efectiv în luna septembrie.

