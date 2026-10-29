Curs BNR, 29 octombrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american
Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 29 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7943 lei româneşti.
De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3449 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7864 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3877 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,47 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 620,9452 lei.
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