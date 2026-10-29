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Curs BNR, 29 octombrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Publicat la 29.10.2026, 13:08 | Modificat la 29.10.2026, 13:13

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 29 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7943 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3449 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7864 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3877 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,47 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 620,9452 lei.

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