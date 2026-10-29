Capcane avem şi când luăm bani, nu doar când îi dăm. Spre exemplu, tichetele de masă ar putea creşte, ceea ce nu sună deloc rău, dar vin la pachet cu taxe pe măsură. Ca să nu mai vorbim că nu toţi angajaţii primesc valoarea maximă legală. Doar patru din zece salariaţi au acest privilegiu. Pentru unii, valoarea tichetului de masă nu ajunge nici la 20 de lei pe zi.

În prezent, un angajat care primește valoarea maximă a tichetelor de masă, adică 45 de lei pe zi, adună 945 de lei pe lună dacă lucrează 21 de zile. Din această sumă însă, aproape 180 de lei reprezintă taxe reținute din salariu. Mai exact, vorbim despre contribuția la sănătate și impozitul pe venit.

Dacă proiectul depus în Senat va fi adoptat, valoarea maximă a tichetelor va crește la 50 de lei pe zi. Asta înseamnă că angajații ar putea primi 1.050 de lei lunar pe cardul de masă și cu 105 lei mai mult decât acum. După taxe însă, câștigul suplimentar va fi de aproximativ 85 de lei.

Trebuie precizat, totuși, că majorarea nu va fi obligatorie pentru angajatori. Fiecare companie va decide ce sumă acordă în funcție de buget. De altfel, potrivit unui studiu, doar 4 din 10 angajați primeau valoarea maximă a tichetelor.

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În același timp, economiștii susțin că majorarea ar putea avea efecte și asupra economiei. Tichetele de masă au generat peste 21 de miliarde de lei, iar creșterea plafonului ar putea aduce alte 2,4 miliarde de lei anual în economie.