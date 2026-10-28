Catastrofă feroviară în Spania, la zece luni după o tragedie similară. Cel puţin 68 de oameni au murit şi peste 170 au fost răniţi după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în regiunea Toledo, pe aceeaşi rută şi cu aceeşi operatori feroviari implicaţi. În urma impactului devastator, mai multe vagoane au zburat de pe şine şi s-au răsturnat în câmp. Deocamdată nu sunt informaţii că ar fi români printre victime.

"Este foarte grav! Este foarte grav! Este vorba despre un tren Iryo, avem nevoie urgent de echipele de intervenţie, vă rog!"

Imaginile de după accident sunt cutremurătoare. Vagoane aruncate la zeci de metri pe câmp şi victime întinse pe jos.

"Asta este partea din față a trenului Renfe. Asta este garnitura Renfe. Nu ştiu dacă ăsta este motorul sau ce este exact", spune un martor.

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Mărturii din infern

Plini de tăieturi şi vânătăi, pasagerii care au supravieţuit impactului s-au ajutat unii pe alţi să iasă din vagoane. Oamenii spui că au trecut prin momente de coşmar.

"A fost o nebunie! Am fost proiectat în faţă, scaunul din faţa mea s-a rupt, m-am lovit la cap, faţa mi s-a umplut de sânge şi m-am lovit la picioare. Oamenii în jur ţipau, plângeau, era sânge peste tot!", a declarat Brian pasager.

"Am reuşit să discutăm cu unul dintre pasageri, era în stare de şoc. Ne-a spus, emoţionat, că sunt mulţi oameni morţi, că a văzut persoane fără membre", a declarat Laura, jurnalistă.

"A fost haos pentru că erau oameni morţi sub trenuri. Mulţi oameni care nu reuşiseră să iasă ţipau, a fost îngrozitor. Nu îl voi uita niciodată pe băiatul căruia îi luam pulsul ca să-l conving să rămână cu mine, toate oasele de la picior îi ieșeau în afară. Nu ştiu dacă este bine, mă rog la Dumnezeu să fie bine", a mărturisit Eduarda, pasageră.

"Am văzut oameni care mureau peste alte cadavre, oameni care îşi luau la revedere de la familiile lor", spune un martor.

Accidentul a avut loc la kilometrul 118 al liniei feroviare dintre Madrid şi Sevilla, în apropiere de localitatea Urda, într-o regiune în care locuiesc 100.000 de români.

De altfel, românii s-au mobilizat pe grupurile de Facebook şi au făcut apel la donarea de sânge.

Filmul tragediei

Trenul companiei Renfe, care circula cu peste 100 de kilometri pe oră, a lovit din spate garnitura Iryo, care era oprită pe şine. În urma impactului, vagoanele din spate ale trenului staţionar au deraiat, iar două dintre dintre ele s-au răsturnat.

Cauza tragediei ar fi o eroare umană. După o defecţiune a sistemului de semnalizare automat, un angajat al companiei feroviare de stat, a permis trenului Renfe să îşi continue deplasarea, asta deşi linia nu era liberă. Din imagini se vede cum şina de cale ferată a străpuns unul dintre vagoane.

"Nu este posibil ca trenul nostru să fi fost oprit timp de cinci sau zece minute, iar celălalt tren să nu fi fost anunțat să oprească. Cum este posibil aşa ceva cu tehnologia pe care o avem? Nu e normal!", spun martorii.

În cele două garnituri erau 554 de pasageri, adulţi şi copii. În operațiunea de salvare au fost mobilizate trei elicoptere medicale, echipaje de pompieri, ambulanțe de terapie intensivă și sute de militari. Mulți răniți au fost tratați pe câmp în centre de terapie intensivă instalate la faţa locului. Spitalele din regiune au făcut apel la donatorii de sânge, iar localnicii au sărit şi ei în sprijinul răniţilor.

"Oameni din localitățile învecinate au adus apă. Noi o distribuim, în special pentru a fi dusă la locul accidentului, unde oamenii se află într-o stare mai gravă", spune un voluntar.

Spania a trecut printr o tragedie similară în luna ianuarie. 46 de oameni au murit atunci în urma unui accident de tren pe acceaşi rută, dar în provincia Cordoba. Printre răniţi s-au aflat atunci şi doi români. Trenurile aparţin aceloraşi companii: una de stat - Renfe şi una privată - Iryo.

"În primul rând, deplângem această tragedie teribilă, transmitem familiilor condoleanțe, tristețe, sprijin și afecțiune într-un moment atât de dificil", a declarat Regele Felipe al Spaniei.

Ministerul român al Afacerilor Externe a început cercetările pentru a afla dacă printre victime sunt şi români

"Până la momentul la care discutăm nu există solicitări de asistenţă din partea familiilor sau unor cetăţeni români implicaţi în această tragedie de proporţii. Este un număr semnificativ de oameni. Numărul victimelor care ar fi fost decedate sau rănite este semnificativ. Cum spuneam, este o tragedie de proporţii. Evident că în aceste circumstanţe speranţa este să nu fie compatrioţi de-ai noştri surprinşi de acest incident", a declarat Andrei Ţărnea, purtător de cuvânt ministerul Afacerilor Externe.

În Spania sunt trei zile de doliu naţional. Toate meciurile programate în Cupa Spaniei au fost amânate.