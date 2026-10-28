Tragedie feroviară în Spania: "Erau oameni care mureau peste cadavrele altora, alţii îşi luau rămas bun"

Primii martori sosiţi la locul accidentului feroviar din Spania au avut parte de imagini de-a dreptul dramatice, care se desfăşurau sub ochii lor. Printre aceştia se numără şi Antonio García, un farmacist din Urda.

A aflat de tragedie de la fiica sa, aşa că s-a grăbit să ajungă. Poate putea să ajute.

"Erau oameni care agonizau peste cadavrele altor victime, oameni care își luau rămas-bun de la familiile lor, un bărbat cu brațul amputat... A fost o scenă de coșmar", a declarat Antonio García, potrivit El Mundo.

După ce a luat materiale medicale de la farmacie, bărbatul s-a întors la locul tragediei și s-a îndreptat spre zona în care se aflau resturile trenului Iryo implicat în accident. Acolo a văzut "un vagon înfipt în altul".

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Un jurnalist El Pais se afla într-unul din trenuri

Jurnalistul EL PAÍS, Antonio Jiménez Barca, care călătorea miercuri în trenul de mare viteză AVE cu destinația Sevilla, implicat într-o coliziune cu un tren Iryo în provincia Toledo, povestește coşmarul prin care a trecut.

"A fost extrem de șocant. Imediat după impact, când echipele de intervenție încă nu ajunseseră, oamenii țipau în interiorul trenului. În vagonul-restaurant, unde mă aflam eu, pasagerii au fost aruncați prin aer".

"Călătoream în vagonul numărul 1, aflat în partea din spate a trenului. La un moment dat, trenul s-a oprit pentru aproximativ 10 sau 15 minute. Am fost anunțați că există o problemă de supraaglomerare pe linie, așa că m-am ridicat să merg să iau ceva de la vagonul-restaurant, care se afla în vagonul 4.

Acolo s-a produs accidentul. Dintr-odată, am simțit că cineva mă împinge din spate, ca și cum aș fi fost trântit la pământ. Mă aflam la intrarea în vagonul-restaurant și am ajuns tocmai în capătul celălalt.

M-am lovit îngrozitor de tare la cap. Am simțit că trenul se oprește. Eram plin de sânge. Aveam oameni căzuți peste mine și foarte multe persoane în jur. Unul dintre pasageri avea un braț rănit, iar altul suferise o lovitură la cap.

Apoi, noi trei am reușit să ieșim și i-am ajutat și pe alții să se evacueze printr-o deschizătură din vagon.

După ce am ieșit din tren, răniții s-au împrăștiat și s-au așezat pe câmp. Unii dintre cei care se aflau în vagonul-restaurant erau în stare gravă", povesteşte jurnalistul.

Oameni întinşi pe taluz

"Când am ieșit din tren, cel mai rău arăta primul vagon al trenului AVE, pentru că era complet distrus și erau oameni întinși pe taluz. Am văzut și o persoană care stătea așezată într-un fotoliu, în mijlocul câmpului. Cel puțin așa mi s-a părut că am văzut, sincer să fiu.

Am început să ajutăm atât cât am putut. Cei care aveau cunoștințe medicale au acordat primul ajutor. Unii oameni încercau să organizeze lucrurile, astfel încât ceilalți să nu încurce intervenția, iar majoritatea cred că pur și simplu s-au retras undeva, singuri.

Ne aflam pe un câmp cu migdali, iar oamenii se îndepărtau puțin de tren, încercând să își adune gândurile și să înțeleagă ce li se întâmplase. Pe măsură ce trecea timpul, începeai să realizezi amploarea celor întâmplate".

Cel puțin 64 de morți și 58 de răniți spitalizați, dintre care 15 în stare foarte gravă, după ce două trenuri de mare viteză, în care se aflau 500 de pasageri, s-au ciocnit în Toledo. Practic un tren de mare viteză a intrat în spatele altuia care staţiona pe calea ferată. Cauza accidentului nu este clară deocamdată, dar primele investigații, catastrofa ar fi fost provocată de o defecțiune informatică, urmată de o eroare umană.