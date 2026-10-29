SURSE: Prima rectificare bugetară, vineri. Domeniile critice care vor primi bani

Prima rectificare bugetară ar putea avea loc vineri, potrivit surselor Observator care precizează ca la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea datelor INS, va mai avea loc o a doua rectificare. Ulterior urmează discuțiile pentru bugetul de anul viitor, în care ar putea fi analizate indexarea pensiilor și eliminarea CASS.

Prima sedinta a noului Cabinet condus de prim-ministrul Luca Niculescu, desfasurata la Palatul Victoria din Bucuresti, marti, 20 octombrie 2026 - Hepta / Mediafax Foto / ALEX NICODIM

Prima rectificare bugetară ar urma să fie făcută vineri, dacă vor fi obținute toate avizele necesare până atunci, potrivit surselor Observator. Banii vor fi direcționați către domenii considerate critice, precum sănătatea și ordinea publică, și vor proveni din sumele reținute, în procent de 10%, de la ministere.

Aceleaşi surse susţin că o a doua rectificare bugetară ar putea fi făcută în a doua jumătate a lunii noiembrie. Atunci, fondurile ar urma să fie distribuite către mai multe domenii, în funcție de necesitățile ministerelor și după publicarea datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Până la cea de-a doua rectificare, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar urma să prezinte situația bugetară, potrivit surselor citate.

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Ulterior, vor începe discuțiile privind construirea bugetului pentru anul viitor. Printre subiectele care ar putea fi analizate se numără indexarea pensiilor, eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii și impozitarea criptomonedelor.