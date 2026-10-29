Primele imagini cu dronele navale care au scufundat o navă cargo, în drum spre România, în Marea Neagră

Presa bulgară publică o înregistrare cu momentul în care o dronă navală se îndreaptă spre nava comercială lovită ieri în drum spre Constanţa, în largul coastelor bulgărești, în zona economică exclusivă a țării, dar în afara apelor teritoriale. Acestea sunt primele imagini în care apar dronele navale implicate în valul de atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Înregistrarea video cu drona care se apropie de navă la tribord a fost publicată de site-ul maritime.bg. Scenele par a fi filmate chiar de pe vas. Autenticitatea înregistrării video a fost confirmată de trei surse independente, relatează publicația maritimă.

Cargoul CONTSHIP JET, sub pavilion liberian, a fost lovit de trei drone și s-a scufundat în cursul nopții în Marea Neagră. Este deţinut de o companie greacă şi avea o încărcătură de 421 de containere. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați.

Alerta dată de un avion francez care patrulează în Marea Neagră

Atacul s-a produs miercuri în jurul orei 12:00, la aproximativ 17 mile marine (31,5 km) est de Capul Kaliakra, în Marea Neagră, în timp ce portcontainerul naviga din Haifa, Israel, spre Constanța.

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Ministerul bulgar al Apărării a confirmat că au fost observate trei lovituri asupra navei. O alertă în acest sens a fost transmisă de un avion de recunoaştere francez, Atlantique 2, care a detectat dronele în timp ce efectua o misiune de patrulare în vestul Mării Negre, au precizat bulgarii.

Avionul francez de patrulare maritimă a fost trimis la Baza Kogălniceanu, la cererea României.

După ce a fost abandonată de echipaj în urma atacului, nava a plutit în derivă şi a fost purtată de curenţi spre sud, iar în cele din urmă s-a scufundat la aproximativ 36 de mile marine de oraşul Varna.

Şeful apărării din Bulgaria a evitat să dea vina pe Rusia

Amiralul Emil Eftimov, șeful apărării din Bulgaria, a declarat că dronele au venit dinspre est, din largul mării. Însă, întrebat dacă atacul a fost lansat de Rusia, a evitat să indice un responsabil.

"Nu am auzit ca vreun șef al apărării din România, din Turcia sau din orice altă țară să ofere o evaluare categorică, pe baza informațiilor profesionale de care dispune, cu privire la originea și apartenența celor care desfășoară acțiuni răuvoitoare", a spus el, citat de presa bulgară.

Amintim că noul atac s-a produs după ce premierul bulgar a susţinut că România este de vină pentru atacurile din Marea Neagră, pentru că şi-a permis să acuze " fără dovezi" că toate sunt orchestrate de Moscova, iar asta a infuriat Kremlinul

Echipajul, format din 14 filipinezi şi 4 ucraineni

Echipajul, format din 14 filipinezi şi 4 ucraineni, a fost transferat la Varna de o navă militară bulgară. Comandantul Marinei bulgare, Kiril Mihailov, a precizat că echipajul a putut fi evacuat în siguranţă datorită alertei venite de la avionul francez de patrulare maritimă.

Potrivit ofiţerului bulgar, atacul s-a desfășurat într-un interval de aproximativ o oră.

Autorităţile bulgare inspectează în prezent zona de coastă pentru a detecta eventuale contaminări provocate de încărcătura navei, care includea baterii de litiu, lichide corozive şi inflamabile, acizi, lemn, echipamente şi materiale industriale şi de construcţii, potrivit Ministerului bulgar al Mediului.

A cincea navă comercială atacată cu drone în largul coastei Bulgariei

Aceasta este a cincea navă comercială atacată cu drone în largul coastei Bulgariei începând din octombrie, dintre care patru s-au scufundat, iar 21 de marinari sunt în continuare daţi dispăruţi.

Noul atac s-a produs în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlneau la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigaţiei civile în Marea Neagră în faţa atacurilor.