Un român a fost rănit în urma tragediei feroviare din Spania. Cetățeanul a primit îngrijiri medicale şi urmează să facă investigații suplimentare. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că a reușit să îl identifice și să ia legătura cu acesta, în timp ce autoritățile române continuă verificările pentru a stabili dacă există și alți români printre victime.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că, în după-amiaza zilei de 28 octombrie 2026, consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid s-au deplasat, în regim de urgență, la locul accidentului, pentru a obține informații oficiale cu privire la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite.

"De asemenea, MAE precizează că echipa oficiului consular de la Ciudad Real a fost suplimentată cu un consul din cadrul Consulatului General al României la Madrid, pentru sprijin în gestionarea activității pe perioada crizei generate", a transmis MAE.

Potrivit MAE, în urma demersurilor întreprinse de reprezentanții oficiului consular și pe baza informațiilor incluse în listele persoanelor care achiziționaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetățean român.

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Oficiul consular a contactat cetățeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigații medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi.

MAE subliniază că, până la acest moment, autoritățile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existența unor cetățeni români printre victime, iar la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistență consulară.

"Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid continuă dialogul permanent cu autoritățile locale și sunt pregătiți să acorde asistența necesară, conform competențelor, dacă situația o va impune. Ministerul Afacerilor Externe va reveni cu precizări pe măsură ce vor fi disponibile informații suplimentare", a mai transmis MAE.