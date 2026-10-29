Preţul unui bitcoin astăzi, joi 29 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 29 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 72.045 euro sau 80.148 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 73.322 euro sau 81.568 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 72.961 euro sau 81.113 dolari.