Curs BNR, 3 septembrie 2026. Leul românesc pierde 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 3 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut circa doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5922 lei româneşti.

Pe de altă parte, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1095 lei româneşti, a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,5266 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2536 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 15,57 lei, astfel că gramul de aur a fost cotat la 644,6814 lei.